Вице-премьер Беларуси о транзите калия: «Бизнес расставит всё на свои места»

Новости Беларуси. О поиске новых рынков и партнеров, в том числе и в Венесуэле, где есть необходимое для нас, а главное – желание сотрудничать с белорусами, продолжили говорить уже на совещании о противодействии санкционным мерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно глава государства попросил доложить о ситуации в калийной, нефтяной и авиационных отраслях. Первый вице-премьер рассказал о возможностях в сотрудничестве с другими странами по транзиту калия. Впрочем, и по остальным направлениям Беларусь будет заключать контракты, исходя лишь из своих экономических интересов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Бизнес расставит все на свои места. Потребность мирового рынка в этих продуктах расставит все на свои места. Калий, как бы там ни было, напомню, – 20 % рынка. И, конечно, обвалить рынок калия без белорусского калия вряд ли целесообразно и с точки зрения мировой продовольственной безопасности, и с точки зрения бизнеса как такового, потому что сегодня уже на споте калий торгуется 1 000 долларов. Скажите фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, какова будет стоимость сои?

Президент Беларуси: цель санкций – через закрытие заводов загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы (подробности здесь).

Общаясь с журналистами, Николай Снопков отметил, что сегодня белорусская экономика развивается сбалансированно. Наш ВВП за девять месяцев вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло 2 миллиардов долларов, тем самым побив рекорд 2013 года.