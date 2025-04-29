Закрытие хоккейного сезона состоится 30 апреля в Минске

30 апреля в Минске состоится закрытие хоккейного сезона. 25 наград найдут своих обладателей среди лучших игроков, менеджеров, тренеров, журналистов и других представителей ледовой игры № 1, которые на протяжении игрового года демонстрировали выдающиеся результаты и способствовали развитию этого вида спорта в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз темой церемонии станет театр. А кульминация спортивного праздника оглашение лучших в своих амплуа.

Илья Красный, селекционер ХК «Динамо-Минск»:

Очень много вариантов у Федерации, и в каждой номинации можно выделить к минимуму трех-четырех человек, которые достойны награды. И в целом, я думаю, что вообще сама церемония – это отличный шаг, чтобы показать, что каждого хоккеиста ценят, каждый хоккеист важен, и выбрать лучших из лучших.

Одно из самых ожидаемых событий в белорусском хоккее станет уже пятым по счету. В прямом эфире церемонию можно будет увидеть на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».