В 2024 году более полутысячи белорусских пар стали родителями благодаря программе ЭКО

Демографическая безопасность – основа нашего будущего. В достижение этой цели белорусские медики уже много лет «вооружены» современным и весьма действенным методом – ЭКО. Для многих пар – это действительно возможность стать счастливыми родителями. Таким образом только в 2024 году счастье материнства познали 1 671 белорусская женщина. И это на 20 % больше, чем еще годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий, а также государственной поддержки таких программ. Вот уже пятый год у белорусских пар есть возможность воспользоваться одной бесплатной попыткой ЭКО – бесплатной для родителей, но не для государства. Сейчас, кстати, обсуждается возможность второго такого «бонуса» от государства. О выскотехнологичных рецептах счастья – репортаж Влады Родовской.

К встрече с сыном Наталья готовилась долго. 10 лет походов к врачам, обследований, анализов. Процедура ЭКО для семьи Грибалевых стала счастливым билетом. Спустя годы в их доме зазвучал детский смех. Малышу уже 5 месяцев. И зовут его Матвей.

Наталья Грибалева:

Нужно настроиться самому, понять, чего ты хочешь, и идти к цели, не останавливаясь. Нужно знать, верить, идти, желать. Долго, много слез. Главное – не останавливаться. В РНПЦ «Мать и дитя» лечение бесплодия методом ЭКО начали в 2007 году. И если раньше это были единичные пациентки, которые искали помощь, чтобы постичь радость материнства, то сегодня это очень востребованная процедура. В год на базе центра проводят порядка 2 400 циклов ЭКО.

Сила науки и золотые руки врачей. А еще оборудование мирового класса. Такая формула помощи парам, к которым аист по тем или иным причинам не спешит. Государство заботится о будущих гражданах страны: в Беларуси проводят одну бесплатную попытку ЭКО. Обсуждается возможность и второго шанса на безвозмездной основе. В этом случае эффективность репродуктивной технологии возрастает до 60 %.