«Унизить, оскорбить». Чем объясняется поведение западных журналистов на встрече с Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын. Григорий Азаренок, СТВ:

Президент рассказывает такие уникальные вещи. Уникальный перед вами человек, последний диктатор Европы, который обладает колоссальным опытом и знаниями, а вы теряете время за переброской тупых штампов из Telegram-канала тупого либерала какого-нибудь.

Петр Петровский, политолог:

Не следует забывать, что данные журналисты в том числе являлись актерами, которые позировали на камеру. Ведь они будут показывать по своим телеканалам определенные вырезки с этим снобизмом, высокомерием, демонстрацией пренебрежения к белорусскому лидеру. Для чего это надо? Унизить, показать, что посмотрите, это второсортное государство. Вот их задача. Они же не могут ответы Президента показать. Григорий Азаренок:

Они даже не слушали, неинтересно.