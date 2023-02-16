«Унизить, оскорбить». Чем объясняется поведение западных журналистов на встрече с Лукашенко?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.
Григорий Азаренок, СТВ:
Президент рассказывает такие уникальные вещи. Уникальный перед вами человек, последний диктатор Европы, который обладает колоссальным опытом и знаниями, а вы теряете время за переброской тупых штампов из Telegram-канала тупого либерала какого-нибудь.
Петр Петровский, политолог:
Не следует забывать, что данные журналисты в том числе являлись актерами, которые позировали на камеру. Ведь они будут показывать по своим телеканалам определенные вырезки с этим снобизмом, высокомерием, демонстрацией пренебрежения к белорусскому лидеру. Для чего это надо? Унизить, показать, что посмотрите, это второсортное государство. Вот их задача. Они же не могут ответы Президента показать.
Григорий Азаренок:
Они даже не слушали, неинтересно.
Петр Петровский:
У них задача другая стоит: унизить, оскорбить, продемонстрировать пренебрежение и снобизм. Это такой игровой остракизм журналистского штампа. А ведь кто они? Это неформальная журналистская дипломатия, и они своим поведением демонстрируют действительное отношение элит Запада к Республике Беларусь, к ее суверенитету, независимости. Мы это все увидели.
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