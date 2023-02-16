Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса»

Новости Беларуси. Президент страны 16 февраля подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса». В нем учтены положения обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусмотрена оптимизация системы избирательных комиссий и порядок образования округов, введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты. Отменен порог явки для признания выборов в Палату представителей состоявшимися. Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня, а досрочное голосование в дальнейшем будет проходить без перерыва с 12:00 до 19:00. Законом также урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания.