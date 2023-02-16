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Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса»

16 февраля 2023 17:01
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Новости Беларуси. Президент страны 16 февраля подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса». В нем учтены положения обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса»-1

Предусмотрена оптимизация системы избирательных комиссий и порядок образования округов, введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты. Отменен порог явки для признания выборов в Палату представителей состоявшимися. Запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня, а досрочное голосование в дальнейшем будет проходить без перерыва с 12:00 до 19:00. Законом также урегулированы отдельные вопросы выборов делегатов Всебелорусского народного собрания.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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