«Мы особо не паримся». Лукашенко прокомментировал закрытие погранпереходов

Президент Беларуси пригласили Джо Байдена в Минск, если тот заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 февраля во время общения с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси пригласили Джо Байдена в Минск, если тот заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 февраля во время общения с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко также прокомментировал закрытие пунктов пропуска на западных границах, назвав это экономической провокацией. Как отметил глава государства, на эти действия ответ уже подготовлен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это будут такие мягкие ответы. Знаете, почему мягкие? Потому что закрыли они эти погранпереходы – нам от этого ни жарко, ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Мы под санкциями – мы все равно в Европу не едем. Ну закрыли и закрыли. Наши люди едут по минимуму, совсем по минимуму. Еще надо разобраться, кто туда едет из наших. Поэтому мы особо не паримся в этом плане. А если мы запретим, к примеру, полякам, водителям, переезжать границу к нам, которые зарабатывают на этом? Тысячи автомобилей, фур к нам приезжают. Вот если мы закроем? Вы же понимаете, чего они закрыли? Мы объявили безвиз – приезжайте, пожалуйста. Это сделано искренне, без всякой политики. Политика только в том, честно сказать, чуть-чуть – если здесь диктатура, страшилки и прочее, то пусть люди приедут, посмотрят. И это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят: как же так, какая диктатура? Мы там свободно подешевле можем купить, заправить автомобиль, топливо и прочее-прочее. Так они же у нас покупают чуть дороже, чем мы здесь и россияне. Для них цены чуть-чуть выше. И то они довольны. Это плохо повлияло на обстановку внутри.
Разговор длился более трех часов.
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