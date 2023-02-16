«Мы особо не паримся». Лукашенко прокомментировал закрытие погранпереходов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это будут такие мягкие ответы. Знаете, почему мягкие? Потому что закрыли они эти погранпереходы – нам от этого ни жарко, ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Мы под санкциями – мы все равно в Европу не едем. Ну закрыли и закрыли. Наши люди едут по минимуму, совсем по минимуму. Еще надо разобраться, кто туда едет из наших. Поэтому мы особо не паримся в этом плане. А если мы запретим, к примеру, полякам, водителям, переезжать границу к нам, которые зарабатывают на этом? Тысячи автомобилей, фур к нам приезжают. Вот если мы закроем? Вы же понимаете, чего они закрыли? Мы объявили безвиз – приезжайте, пожалуйста. Это сделано искренне, без всякой политики. Политика только в том, честно сказать, чуть-чуть – если здесь диктатура, страшилки и прочее, то пусть люди приедут, посмотрят. И это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят: как же так, какая диктатура? Мы там свободно подешевле можем купить, заправить автомобиль, топливо и прочее-прочее. Так они же у нас покупают чуть дороже, чем мы здесь и россияне. Для них цены чуть-чуть выше. И то они довольны. Это плохо повлияло на обстановку внутри.

Разговор длился более трех часов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры

Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнём говорить о мире. И пушки перестанут стрелять»

ГПК Беларуси: Литва пытается снять с себя ответственность за обеспечение бесперебойной работы пунктов пропуска