Петровский: «Стратегия Киева – попытаться устрашить простое мирное население РФ»

Григорий Азаренок и Петр Петровский в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Петр Петровский в эфире «Соловьев LIVE».
Петр Петровский, политолог:
Как мне эксперты военные сказали, все стороны все знали уже через 15-20 минут после совершившихся действий.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну Кузя – это рот Бидона, она сказала: «Ой, мы ничего не знаем, надо расследование проводить».
Петр Петровский:
Она ничего и никогда не знает. Она вообще странно как появилась на данном посту.
Григорий Азаренок:
Ну как? Она сказала, что она лесбиянка – вот и появилась.
Петр Петровский:
Посмотри, деградация американских элит. Можно, мы ненавидим Бжезинского, Киссинджера, но по сравнению с этими обезьянами – это все-таки уровень был. Нам не нравится могли их мнения, идеи и позиции, но они аргументированы, они выступают за американский империалистический интересы. Да? А вот это: один – деменция, вторая там…
Григорий Азаренок:
Лесбиянка.
Петр Петровский:
Ну, да. Сексуальная деменция.
Григорий Азаренок:
Девианты полные.
Петр Петровский:
Да. Вот тут понятный момент. Но мы должны понимать, что сейчас у киевского режима агония. Если они начинают бить и просто свои снаряды бросать по мирным целям, то у них стратегия – попытаться устрашить простое мирное население, использовать его против чего-то. А значит, что они не видят никакой возможности на фронте там что-то изменить. То есть они тем самым подписываются, поднимают ручки и говорят: «Все, мы ничего не можем, у нас полный провал». Почему они там, вот только что мы смотрели новости, там начали: Залужный, Буданов, Безуглая. Вот это какое-то – кувырки производятся, в каком-то своем сыр-боре находятся разборкой.
Григорий Азаренок:
Нацисты всегда грызут друг друга, да.
Петр Петровский:
Ну это понятно. Но сейчас грызня в чем заключается: провал на провале провалом погоняет. А еще денежки никак им не придут, и у них реально проблема с людьми. Они там снимают уже стратегический резерв, загоняют на фронт, А это означает, что сейчас будет просто хапун по всей Украине, людей будут туда гнать. Как мне сказали одни: «Ну а чего? Однорукие, одноглазые».