Петровский: «Стратегия Киева – попытаться устрашить простое мирное население РФ»

Петр Петровский, политолог:

Как мне эксперты военные сказали, все стороны все знали уже через 15-20 минут после совершившихся действий.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну Кузя – это рот Бидона, она сказала: «Ой, мы ничего не знаем, надо расследование проводить».

Петр Петровский:

Она ничего и никогда не знает. Она вообще странно как появилась на данном посту.

Григорий Азаренок:

Ну как? Она сказала, что она лесбиянка – вот и появилась.

Петр Петровский:

Посмотри, деградация американских элит. Можно, мы ненавидим Бжезинского, Киссинджера, но по сравнению с этими обезьянами – это все-таки уровень был. Нам не нравится могли их мнения, идеи и позиции, но они аргументированы, они выступают за американский империалистический интересы. Да? А вот это: один – деменция, вторая там…

Григорий Азаренок:

Лесбиянка.

Петр Петровский:

Ну, да. Сексуальная деменция.

Григорий Азаренок:

Девианты полные.

Петр Петровский:

Да. Вот тут понятный момент. Но мы должны понимать, что сейчас у киевского режима агония. Если они начинают бить и просто свои снаряды бросать по мирным целям, то у них стратегия – попытаться устрашить простое мирное население, использовать его против чего-то. А значит, что они не видят никакой возможности на фронте там что-то изменить. То есть они тем самым подписываются, поднимают ручки и говорят: «Все, мы ничего не можем, у нас полный провал». Почему они там, вот только что мы смотрели новости, там начали: Залужный, Буданов, Безуглая. Вот это какое-то – кувырки производятся, в каком-то своем сыр-боре находятся разборкой.

Григорий Азаренок:

Нацисты всегда грызут друг друга, да.

Петр Петровский:

Ну это понятно. Но сейчас грызня в чем заключается: провал на провале провалом погоняет. А еще денежки никак им не придут, и у них реально проблема с людьми. Они там снимают уже стратегический резерв, загоняют на фронт, А это означает, что сейчас будет просто хапун по всей Украине, людей будут туда гнать. Как мне сказали одни: «Ну а чего? Однорукие, одноглазые».