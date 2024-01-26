Здесь тренируют пилотов и диспетчеров. Как устроен симулятор аэропорта?

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Это могут быть и какие-то инциденты авиационные, катастрофы. То есть именно реагирование на эти ситуации, и пилота, и диспетчера, что нужно при этом говорить, кому докладывать, какую информацию преподносить. Все это можно отработать, и когда такая ситуация возникнет в реальной жизни, человек будет подготовлен, пройдя навык работы на тренажере.

Безопасность в небе – работа командная. Проходить подготовку на тренажере будут авиадиспетчеры и пилоты. В условиях, приближенных к реальным, они научатся взаимодействовать друг с другом, передавая и реагируя на запросы. Обучение проходит на английском языке.