Здесь тренируют пилотов и диспетчеров. Как устроен симулятор аэропорта?
Современный диспетчерский тренажер появился в академии авиации. Он поможет курсантам на практике отработать навыки управления воздушным движением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из первых протестировала новую систему и наш корреспондент Арина Верховская.
Арина Верховская, корреспондент:
Сейчас я как авиадиспетчер дала разрешение пилоту «Аэрофлота» 855 рулить на предварительный старт полосы: 31, правая.
Несколько мониторов, схема воздушного пространства и голосовые средства связи – система дублирует реальный пульт системы управления. Программа моделирует любые погодные условия и десятки нештатных ситуаций.
Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:
Это могут быть и какие-то инциденты авиационные, катастрофы. То есть именно реагирование на эти ситуации, и пилота, и диспетчера, что нужно при этом говорить, кому докладывать, какую информацию преподносить. Все это можно отработать, и когда такая ситуация возникнет в реальной жизни, человек будет подготовлен, пройдя навык работы на тренажере.
Безопасность в небе – работа командная. Проходить подготовку на тренажере будут авиадиспетчеры и пилоты. В условиях, приближенных к реальным, они научатся взаимодействовать друг с другом, передавая и реагируя на запросы. Обучение проходит на английском языке.
За штурвалом в соседней комнате – Илья Трофимов. Любовь к авиации передалась по наследству: дедушка, папа и троюродный брат – пилоты. Неудивительно, что и Илья решил связать свою жизнь небом.
Илья Трофимов, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Я сейчас на втором курсе нахожусь, уже полностью погружаюсь в авиационные дисциплины. И нас готовят к предстоящей летной практике. Этот тренажер очень полезен как для диспетчера, так и для пилотов. Потому что для диспетчеров он помогает отрабатывать всевозможные ситуации, все, что связано с их работой. А для пилотов это отличная возможность потренировать фразеологию радиообмена, отработку экстренных случаев, изучить схемы аэропорта и в общем понять, как устроено воздушное пространство Республики Беларусь.
Тренажер соответствует многим международным стандартам, что позволит готовить курсантов как для отечественной авиации, так и для зарубежных компаний.
Подробности в видеоматериале.