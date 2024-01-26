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Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»

26 января 2024 18:55
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Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора.

Если смотреть на понятие качества широко, то оно касается всех сфер. И наука не исключение. Говорили сегодня на встрече с учеными и о развитии в стране микроэлектронной промышленности. Важное направление. В реальном секторе экономики разработки данной сферы широко востребованы – от промышленности до оборонного сектора.

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-1

Правда, с развитием современной техники размеры компонентов постоянно уменьшаются. Наши ученые вкупе с производственниками в этом направлении работают. Но прежде чем вкладывать большие деньги (а цена вопроса – миллиарды долларов), здесь важно учитывать сразу несколько моментов: востребованность, объемы рынка, а также обязательно оценить целесообразность.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас переходить на наноразмерность (14, 16, 18 нанометров), может быть, нет необходимости. Очень дорого и малый рынок востребованности. Сейчас в основном 160-180 – до 350 нанометров, чем занимается наш «Интеграл». Это очень широко востребовано. По крайней мере, даже в военных целях это востребовано. А малая размерность – для строительства такого завода надо 7-10 миллиардов, а рынок маленький.

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я смотрю на Анну Витальевну, она критически на вас смотрит, когда вы говорите, что нам это не надо.

Владимир Гусаков:
Нет, мы это отрабатываем.

Александр Лукашенко:
Все, чего мы достигли, сегодня достаточно и даже с избытком. Или нет?

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-7

Анна Бондаренко, заведующая лабораторией «Прикладная плазмоника» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Александр Григорьевич, если вы мое мнение спрашиваете, то, конечно, микросхемы с малыми технологическими (уже не проектными) нормами востребованы, нужен рынок. Но действительно, организация такого производства минимум требует около 5 миллиардов вложений.

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-10

Александр Лукашенко:
Боюсь, чтобы мы шапкозакидательством не занимались, а серьезное внимание уделили. Это наиперспективнейшее направление, без него не может быть никакого развития. То, чем вы со своими коллегами занимаетесь. В одиночку это невозможно сделать. И если у нас есть какая-то группа ученых, практиков, которые могут это делать, надо обратить на это внимание. Мы об этом говорили на «Планаре». Нам надо этим заниматься, без этого нет развития. И рынок бешеный сегодня. Особенно в России и других странах, которые под давлением находятся, Иран. Да и не только.

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-13

Вот так, ближе к завершению этой встречи, сам собой напрашивается вопрос: и все же наука для ученого – это профессия или призвание? Вопрос риторический. Но наверняка все, кто сегодня из рук Президента получил диплом доктора наук и аттестат профессора, в один голос скажут: наука не для всех.

Президент о перспективах белорусской микроэлектроники: «Рынок бешеный сегодня, особенно в России»-16

Александр Лукашенко:
Вы достигли вершин в своей жизни. Это великое дело, не каждому это удается. Успехов, главное – здоровье, все остальное мы купим. Всего доброго!

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# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Виктория Ходосок

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