Кто и как может подорвать политическую стабильность в Беларуси во время электоральной кампании?

298 кандидатов в депутаты Палаты представителей и почти 19 тысяч в местные Советы выдвинуты в ходе соответствующего этапа электоральной кампании. Он завершился на этой неделе. Сейчас комиссии проверяют документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские эксперты характеризуют ход избирательной кампании как спокойный. Но потерпевшие фиаско в 2020 году западные спецслужбы будут использовать любой шанс для того, чтобы подорвать социально-политическую стабильность в стране. И первые проявления уже есть. Так, на этапе выдвижения кандидатов в депутаты Telegram-канал опубликовал видеомнение жительницы Могилева, которая пришла на пикет, чтобы поставить подпись за кандидата. В ролике она рассказала, что пришла дать возможность выдвинуться тем людям, которые поддерживают нынешний курс. Каково было ее удивление, когда один из оппозиционных СМИ перевернул и цинично исковеркал ее слова. Подробности в проекте «Понятно про выборы».

2024 год уже шагает по планете. Электоральным он будет для 64 стран. То есть 50 % населения Земли пойдет на выборы президентские или парламентские. Эксперты заявляют, что мир входит в период глобального шторма: уже не секрет, что выборы используют для дестабилизации обстановки во многих государствах. Да, в ход идут те самые технологии цветных революций, методички. И вроде бы все известно, но как не попасть в сети и не стать жертвой тех, кто на этом просто зарабатывает состояние? «Понятно про выборы» говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. 15 января в Беларуси финишировал важный этап избирательной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты. Сейчас идет регистрация. Регистрация продлится почти до конца месяца. А пока о выдвижении кандидатов в депутаты. Этот этап электоральной кампании пройден. Политические партии активно подключились к избирательному процессу и выдвинули своих представителей, трудовые коллективы определили претендентов и, конечно, граждане путем сбора подписей. Инициативные группы собирали автографы от жителей в поддержку. Вот на один из таких пикетов в Могилеве пришла и Жанна Бекасова и оставила в листе свою официальное подтверждение. Признается: для нее было важно, чтобы возможный в будущем депутат продолжил взятый курс в Беларуси на процветание.

Жанна Бекасова, жительница Могилева:

Я целенаправленно пришла дать возможность выдвинуться тем людям, которые поддерживают политику нашего Президента. Это те, которые в 2020 году не отсиживались тихонечко под веником, а шли на площадь и отстаивали интересы нашей страны. Всего через пару дней другой Telegram-канал переиначил слова Жанны Бекасовой и ее позицию. Она и сама не ожидала услышать свое интервью с нотами фальши. Жанна Бекасова:

На моих словах сделали новостной змагарский текст – наложили картинку на мои слова. Была очень удивлена, потом поразмыслила, думаю: они же как паразиты! Ползают по интернету, выискивают интересные темы для того, чтобы заработать копеечку. Люди смотрят в YouTube, если видят, что это змагарский контент – люди, проходите мимо! Потому что с 2020 года ни единого слова правды не было там.

Налицо информационный вброс, выгодный тому, кто пытается расшатать обстановку.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Вы посмотрите, все наши выборы всегда сталкивались с атакой Запада на нашу систему. Поэтому чтобы наш избиратель имел возможность спокойно дышать, выбирать, во всяком случае смотреть в будущее, мы должны быть готовыми к тому, что нас будут атаковать. Как говорил профессор Преображенский, не читайте гадости, особенно перед едой. Второе: нужно правильно оценивать то, что имеешь. Просто мы не задумываемся. Ребенок ходит в школу, детский сад, мы на работу. Жизнь идет своим чередом. А тем временем в центрах на Западе и в так называемых «фабриках мысли» идет активная подготовка к очередному демаршу в той или другой стране.

Николай Бузин, доктор военных наук:

2020 год – это была проба пера для объединенного Запада. Против нас использовали не одну технологию, а целую комбинацию: использование Telegram-каналов, блогеров в интересах раскачивания обстановки в стране. Все это на сегодняшний момент изучено, разложено по полкам. И самое главное, мы подготовили соответствующие контрмеры в случае повторов подобных решений. Выборы – этот период всегда используют иностранные спецслужбы в своих интересах. При этом методы дестабилизации обстановки постоянно совершенствуют, разрабатывают обертку для новых психологических уловок.

Андрей Лазуткин, политолог:

Дальше появился TikTok, например, где люди видео снимают, которое даже без текстовой формы. То есть дальше этот Telegram уже не сработает. Когда будет следующая попытка это сделать, они выберут новое средство доставки, которое не замазанное, не дискредитированное, которое показало себя как фейки. Это все использовать нельзя, надо выбирать что-то новое. Каждые 5-7 лет происходит смена инструментов доставки. Что будет дальше? Может быть, это будут нейросети, которые будут генерировать изображения. 2020-й позади. Выводы сделаны. Парламентарии разработали и приняли целый ряд законов, которые позволяют обеспечить мощный заслон тому же иностранному вмешательству в избирательный процесс. Александр Тищенко:

В 2020 году страну спасла, наверное, в большей степени политическая воля, роль личности в истории. Если бы спасовал Президент, то не было бы сейчас и той Беларуси, и того государства. Все-таки Президент и его команда дали возможность не только выдержать удар, но и вернуться в сознание. Общество должно остаться консолидированным. Наше общество протрезвело достаточно. Наша система тоже сделала выводы и уроки. Мы будет проводить свои выборы в нормальных условиях. 2024 год пройдет под знаком качества. И это не только о производстве продукции. Сегодня очень непростое время и очень ответственное для каждого белоруса. Сложная обстановка на южных рубежах. Со стороны Польши на нашей границе сосредоточен серьезный военный контингент. Каналы недружественных государств пытаются влиять на внутриполитическую ситуацию.