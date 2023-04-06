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«Предназначается для предупреждения». Вольфович о целях передачи ядерного оружия Беларуси

06 апреля 2023 18:51
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Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – закрытого характера. О чем в деталях шла речь двух лидеров в первый день встречи? Можно только догадываться. Хотя наш Президент намекнул журналистам: меньше – об экономике, больше – о безопасности.

«Предназначается для предупреждения». Вольфович о целях передачи ядерного оружия Беларуси-1

Но вопросы экономики, как и повестка Госсовета, по ощущениям, присутствующих волновала меньше оборонки. О разных аспектах передачи Беларуси ядерного оружия пытались уточнить чуть ли не у всех белорусских представителей.

«Предназначается для предупреждения». Вольфович о целях передачи ядерного оружия Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Когда примут решение наши руководители: верховный главнокомандующий Российской Федерации и Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, решение за ними.
– А о каком количестве идет речь?
– Неважно о каком количестве, главное – о каком качестве и как правильно их применять. А применять мы знаем как. Нужно ли их будет применять? Я думаю, что не дойдет до применения, все-таки боеголовки и другие боеприпасы тактического или стратегического ядерного оружия прежде всего предназначаются для предупреждения опасности, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси.

Это исключительно вынужденная ответная мера на усиление НАТО. Реакция на абсолютно новый выпад в адрес Союзного государства. Его и другие вызовы должны учесть в общей обновленной Концепции безопасности. Она на повестке.

«Предназначается для предупреждения». Вольфович о целях передачи ядерного оружия Беларуси-7

Александр Вольфович:
Это не быстро, да. Мы думаем, что наработаем основной костяк где-то к концу 2023-го – началу 2024 года. Мы разработаем основной проект Концепции Союзного государства. В последующем вынесем дискуссионные площадки, вынесем на обсуждение государственных органов в России и в Беларуси и постараемся к Высшему госсовету в 2024 году вынести на утверждение Высшего госсовета данный проект Концепции.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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