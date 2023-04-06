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Головченко на совещании ВГС: в ближайшее время будут приняты выгодные для Беларуси решения по авто- и авиаперевозкам

06 апреля 2023 18:27
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Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко на совещании ВГС: в ближайшее время будут приняты выгодные для Беларуси решения по авто- и авиаперевозкам-1

И пока Президент тет-а-тет общался со своим российским коллегой, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца пресса буквально терзала членов делегаций. Притом представители российской стороны их мало интересовали, самый важный спикер – премьер-министр – на опыте прошагал молча, а вот глава белорусского правительства Роман Головченко ответил на все вопросы.

И все же охотнее – об экономике. Здесь удалось уладить некоторые спорные моменты. Осталось совсем немного до полного взаимопонимания, все же убедить союзников принять верное, выгодное и для нас решение, задача не одного дня и уж точно не из легких.

Головченко на совещании ВГС: в ближайшее время будут приняты выгодные для Беларуси решения по авто- и авиаперевозкам-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сейчас в активной фазе находится и наша транспортная программа, рассчитываем, что в самое ближайшее время будут приняты выгодные для белорусской стороны решения и по грузоперевозкам автомобильным транспортом, и по авиационным перевозкам с точки зрения выравнивания тарифов, что скажется положительно и на экономике наших грузоперевозчиков и авиакомпаний.

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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