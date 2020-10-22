«Это парадокс». Юрист эмоционально высказался о Конституции 1994 года

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты БГУ.

Безусловно, Конституция 1994 года заложила фундамент нашего государства. В ней сформированы базовые элементы управления. Несостыковки есть и в так называемых подзаконах. Это утверждают ученые и историки. Поэтому к созданию нового проекта необходимо подойти грамотно.

Анатолий Власов, юрист:

Государство – это единый организм. Государство граждан и чиновники – это исполнители интересов, прав гражданского сообщества. Но, к сожалению, в Конституции 1994 года наделано много ошибок. В статье 37-й, в первой части, указано, что граждане участвуют в управлении делами государства, участвуют непосредственно в проводимых референдумах. А в 73-й статье указано, что для решения наиболее важных вопросов государственной и общественной жизни референдумы могут проводиться, то есть могут и не проводиться. Это парадокс.

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