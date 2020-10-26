Генеральный директор БелАЗа: «Весь персонал на своих рабочих местах»

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»:

Наше предприятие сегодня, как и в другие дни, работает в штатном режиме, весь персонал на своих рабочих местах. Поставлены сменно-суточные задачи, они выполняются в полном объеме. У нас есть полное понимание с нашим партнером. Мы как наниматель обеспечиваем все свои обязательства, которые прописаны в контрактах и в коллективном договоре. И, со своей стороны, сотрудники нашего предприятия выполняют все свои обязанности согласно контракту.

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