Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Несмотря на призывы зарубежных Telegram-каналов, люди вышли на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всех крупных государственных предприятиях производства работали в штатном режиме. Возле проходных пытались собираться люди, которые никакого отношения к рабочим не имели. Тем не менее, призывы прекратить трудиться практически никто не поддержал.

Григорий Азаренок отправился на Минский автомобильный завод и все увидел своими глазами. МАЗ – флагман отечественного машиностроения, одно из крупнейших промышленных предприятий страны. И здесь простой рабочий понедельник.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Сегодня Минский автомобильный завод производит не только традиционную продукцию, но и слезы для западных подстрекателей к забастовке. Рабочие плевать хотели на призывы. Чтобы не быть голословными, дадим слово самим рабочим.

Алексей Филипеня, мастер первого участка цеха автосборки:

Сегодня день начался так же, как и всегда, то есть с просмотра оборудования, на котором работают мои работники. В общем, в штатном режиме. В моем подчинении 38 человек, мои подчиненные все на рабочем месте. Меня устраивает график работы, меня устраивает заработная плата работы.

Антон Довженко, мастер участка:

Сбоев никаких нет, работаем в том же самом режиме, как и обычно. План выполняем и все. Зарплата устраивает, по участкам у рабочих зарплата соответствующая. Никто не жалуется. Охрана труда выполняется, за этим следим, поэтому тут вопросов нет.

Александр Линник, слесарь механосборочных работ:

Это очень большая глупость. Остановить производство – это… можно. Конечно, можно. Но потом восстановить это очень тяжело. Я сам это знаю по 90-м годам, мы это все проходили. Я бы не сказал, что 100 % согласны, но 99 % точно согласны, я уверен. Мы должны работать, зарабатывать деньги, кормить семьи.

Григорий Азаренок:

И, как бы ни старались польские прикорытники показать видимость забастовки, получилось из рук вон плохо.

Алексей Ламекин, заместитель директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Обстановка рабочая, все вышли на работу. Завод работает в штатном режиме, никаких предпосылок к забастовкам нет. По-моему, тут уже все идет, наверное, немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то там демаршей, от перекрывания дорог. Люди уже накаляются немножко в другую сторону. Люди работают. Они хотят работать, хотят зарабатывать, получать заработную плату вовремя. Поэтому люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.

Но будем объективными: нашлись и на МАЗе недовольные. Количество оцените сами.

Григорий Азаренок:

Мы видим, что действительно определенная часть рабочих собралась, чтобы протестовать. Но конкретно на этом заводе работают 14 тысяч человек. Здесь мы видим несколько десятков.

Для баланса предоставляем слово в эфире.

­– «Столичное телевидение». Не хотите пообщаться?

– Нет. С вами – точно нет.

– Почему?

– Потому что.

– Почему вы здесь собрались?

– Выражаем свою.

– То есть вы бастуете, да?

– Да.

– А почему вы решили бастовать? Что вас не устраивает?

– Против беспредела, который творится но улице.

– Но он же никак не связан с рабочим процессом.

– Почему? Он связан с людьми.

– Здравствуйте, можно с вами пообщаться? «Столичное телевидение».

– Здравствуйте.

– Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, почему вы здесь стоите?

– «Столичное телевидение» – какой канал?

– Телеканал СТВ.

– Телеканал СТВ? Я не буду общаться.

– Пару слов нам скажете?

– Мимо проходите, «Столичное телевидение».

– Почему?

– Проходите мимо.

– Так почему, вам не нравится?

– Да.

– Вы же вышли выражать свою гражданскую позицию, мы – средство массовой информации. Почему? Какая ваша гражданская позиция, почему вы здесь стоите?

– Я на работе нахожусь.

– Вы бастуете сейчас, да?

– Нет, я нахожусь на работе.

– Почему?

– Потому что у меня рабочий день, ребята. Глупые вопросы.

– А что здесь за собрание?

– Ребят, проходите мимо, не мешайте работать.

– Почему только нас? Дают штрафы, 15 тысяч там, административные аресты? Почему люди страдают?

– А как это связано с рабочим процессом, с производством?

– В смысле? Это солидарность, мы должны поддерживать всех.

– А почему частные предприятия не поддерживают?

– Откуда вы знаете, что частные не поддерживают?

– Не поддерживают, нет сообщений в СМИ. Призывают только государственные бастовать.

– Вы посмотрите, поддерживают, не поддерживают.

– Скажите, государство много лет поддерживает излишнюю численность рабочих мест на госпредприятиях. Вы считаете, это правильно?

– Нет.

– То есть вы считаете, что лишних людей надо уволить?

– Это надо смотреть по местам, как там. Я не могу, я не знаю цифры.

– Непосредственно в вашей работе вас все устраивает: зарплата, производство и так далее? Охрана труда?

– Давайте на эти вопросы не буду отвечать.

– Почему?

– Не хочу.

Григорий Азаренок:

Что-то мне подсказывает, что стильные куртки с надписью МАЗ этим товарищам очень скоро придется сдать, раз работать не хотят. Для предприятия это будет статистическая погрешность, а завод продолжит развитие.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Минский автомобильный завод выполняет все взятые на себя обязательства по поставке автотехники. В настоящее время МАЗ реализует целый ряд долгосрочных контрактов, а также работает оперативно по поступающим заявкам потребителей. По результатам работы в этом году 9 месяцев мы закончили по уровню экспорта на 105 % к аналогичному периоду прошлого года, что составило в эквиваленте 268 миллионов долларов США экспортных поставок.