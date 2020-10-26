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Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок

26 октября 2020 16:24
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Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Несмотря на призывы зарубежных Telegram-каналов, люди вышли на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На всех крупных государственных предприятиях производства работали в штатном режиме. Возле проходных пытались собираться люди, которые никакого отношения к рабочим не имели. Тем не менее, призывы прекратить трудиться практически никто не поддержал.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-1

Григорий Азаренок отправился на Минский автомобильный завод и все увидел своими глазами.  

МАЗ – флагман отечественного машиностроения, одно из крупнейших промышленных предприятий страны. И здесь простой рабочий понедельник.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-4

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сегодня Минский автомобильный завод производит не только традиционную продукцию, но и слезы для западных подстрекателей к забастовке. Рабочие плевать хотели на призывы.

Чтобы не быть голословными, дадим слово самим рабочим.

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-7

Алексей Филипеня, мастер первого участка цеха автосборки:   
Сегодня день начался так же, как и всегда, то есть с просмотра оборудования, на котором работают мои работники. В общем, в штатном режиме. В моем подчинении 38 человек, мои подчиненные все на рабочем месте. Меня устраивает график работы, меня устраивает заработная плата работы.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-10

Антон Довженко, мастер участка:   
Сбоев никаких нет, работаем в том же самом режиме, как и обычно. План выполняем и все. Зарплата устраивает, по участкам у рабочих зарплата соответствующая. Никто не жалуется. Охрана труда выполняется, за этим следим, поэтому тут вопросов нет.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-13

Александр Линник, слесарь механосборочных работ:    
Это очень большая глупость. Остановить производство – это… можно. Конечно, можно. Но потом восстановить это очень тяжело. Я сам это знаю по 90-м годам, мы это все проходили. Я бы не сказал, что 100 % согласны, но 99 % точно согласны, я уверен. Мы должны работать, зарабатывать деньги, кормить семьи.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-16

Григорий Азаренок:   
И, как бы ни старались польские прикорытники показать видимость забастовки, получилось из рук вон плохо.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-19

Алексей Ламекин, заместитель директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:   
Обстановка рабочая, все вышли на работу. Завод работает в штатном режиме, никаких предпосылок к забастовкам нет. По-моему, тут уже все идет, наверное, немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то там демаршей, от перекрывания дорог. Люди уже накаляются немножко в другую сторону. Люди работают. Они хотят работать, хотят зарабатывать, получать заработную плату вовремя. Поэтому люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-22

Но будем объективными: нашлись и на МАЗе недовольные. Количество оцените сами. 

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-25

Григорий Азаренок:   
Мы видим, что действительно определенная часть рабочих собралась, чтобы протестовать. Но конкретно на этом заводе работают 14 тысяч человек. Здесь мы видим несколько десятков.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-28

Для баланса предоставляем слово в эфире.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-31

­– «Столичное телевидение». Не хотите пообщаться?  
– Нет. С вами – точно нет.  
– Почему?  
– Потому что.  
– Почему вы здесь собрались?  
– Выражаем свою.  
– То есть вы бастуете, да?  
– Да.  
– А почему вы решили бастовать? Что вас не устраивает?  
– Против беспредела, который творится но улице.  
– Но он же никак не связан с рабочим процессом.  
– Почему? Он связан с людьми.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-34

– Здравствуйте, можно с вами пообщаться? «Столичное телевидение».  
– Здравствуйте.  
– Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, почему вы здесь стоите?
– «Столичное телевидение» – какой канал?
– Телеканал СТВ.
– Телеканал СТВ? Я не буду общаться.

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-37

– Пару слов нам скажете?  
– Мимо проходите, «Столичное телевидение».  
– Почему?  
– Проходите мимо.  
– Так почему, вам не нравится?  
– Да.  
– Вы же вышли выражать свою гражданскую позицию, мы – средство массовой информации. Почему? Какая ваша гражданская позиция, почему вы здесь стоите?  
– Я на работе нахожусь.
– Вы бастуете сейчас, да?
– Нет, я нахожусь на работе.
– Почему?
– Потому что у меня рабочий день, ребята. Глупые вопросы.
– А что здесь за собрание?
– Ребят, проходите мимо, не мешайте работать.

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-40

– Почему только нас? Дают штрафы, 15 тысяч там, административные аресты? Почему люди страдают?
– А как это связано с рабочим процессом, с производством?
– В смысле? Это солидарность, мы должны поддерживать всех.
– А почему частные предприятия не поддерживают?
– Откуда вы знаете, что частные не поддерживают?
– Не поддерживают, нет сообщений в СМИ. Призывают только государственные бастовать.
– Вы посмотрите, поддерживают, не поддерживают.
– Скажите, государство много лет поддерживает излишнюю численность рабочих мест на госпредприятиях. Вы считаете, это правильно?  
– Нет.  
– То есть вы считаете, что лишних людей надо уволить?  
– Это надо смотреть по местам, как там. Я не могу, я не знаю цифры.  
– Непосредственно в вашей работе вас все устраивает: зарплата, производство и так далее? Охрана труда?  
– Давайте на эти вопросы не буду отвечать.  
– Почему?
– Не хочу.

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-43

Григорий Азаренок:   
Что-то мне подсказывает, что стильные куртки с надписью МАЗ этим товарищам очень скоро придется сдать, раз работать не хотят. Для предприятия это будет статистическая погрешность, а завод продолжит развитие.  

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-46

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Минский автомобильный завод выполняет все взятые на себя обязательства по поставке автотехники. В настоящее время МАЗ реализует целый ряд долгосрочных контрактов, а также работает оперативно по поступающим заявкам потребителей. По результатам работы в этом году 9 месяцев мы закончили по уровню экспорта на 105 % к аналогичному периоду прошлого года, что составило в эквиваленте 268 миллионов долларов США экспортных поставок.

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок-49

Григорий Азаренок:   
Такая атмосфера на всех крупных предприятиях страны. Рабочие доказали, что на дешевые трюки они не поведутся.  

# Забастовка # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Филипеня # Антон Довженко # Александр Линник # Алексей Ламекин # Борис Мущинский # Фотофакт

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