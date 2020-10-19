Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?

Новости Беларуси. Деятельность диалоговых площадок развернута по всей стране. Предложения по изменениям в Конституцию принимаются в разных форматах – через личные встречи депутатов с избирателями, письменно и в электронном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сегодня волнует белорусов и какие предложения поступают в Палату представителей, узнаем у заместителя председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василия Панасюка. О предложениях по изменениям в Конституцию: уже поступило к нам более тысячи таких предложений Евгений Поболовец, ведущий:

В стране развернута кампания, принимаются предложения от белорусов по возможным изменениям в новую редакцию Конституции страны. На ваш взгляд, насколько эта форма обратной связи востребована сейчас и насколько она эффективно работает?

Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Потребность, запросы общества таковы, что необходимо не только вносить изменения в Основной Закон, но и в другие подзаконные акты. Евгений Поболовец:

На это момент сколько к вам поступило таких обращений? Василий Панасюк:

Уже поступило к нам более тысячи таких предложений, по большому счету. В рамках Минска в работе пяти диалоговых площадок по обсуждению этих предложений данные предложения поступают через администрации районов. Их тоже более 300. Евгений Поболовец:

Какие-то, может быть, для примера приведите наиболее интересные предложения, которые вы услышали за это время. Василий Панасюк:

Мне, допустим, были симпатичны такие предложения, и особо дискуссионные, что люди не подходят иждивенчески к понятию, допустим, наличия трехлетнего декретного отпуска, а говорят уже не то, что много-мало, а необходимо дифференцированно подходить к выплатам в течение первого, второго, третьего года в зависимости от многодетности. И размеры различные. Также люди предлагают организовать гибкий график для многодетных семей. Очень интересна тема, на слуху у нас многие программы, господдержка многодетных семей, но жители нашей страны предлагают обратить внимание на поддержку со стороны государства семей с двумя детьми. Ведь, чтобы стать многодетной семьей, надо иметь одного, двух детей. Допустим, в части жилья. Если банковская сфера готова предоставить необходимые льготные субсидии и кредиты, то такого понятия, как отдельно взятая очередь, как в народе говорят, или список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих двух детей, пока нет. Более активно участвуют люди пожилого возраста

Евгений Поболовец:

Коль зашла речь о социальной политике, исходя из своего и опыта личного, и опыта общения с гражданами, какие вы видите изменения, которые прямо сегодня необходимы для принятия? Василий Панасюк:

В той же нашей столице Республики Беларусь есть необходимость строительства дополнительно поликлиники, развития амбулаторной сети, развития детских поликлиник. И, несмотря на то, что, в принципе, та социально-экономическая модель, которая у нас создана в социальной защите наших жителей, себя оправдала (это показала в борьбе с таким вызовом, как ковидно-вирусная инфекция), но, вместе с тем, есть вопросы в медицине, образовании. Вот острый вопрос всегда у нас стоит: хотел бы каждый житель иметь, у кого есть ребенок, во дворе детский сад. Но, вместе с тем, есть ли в этом необходимость в рамках мегаполиса, большого города? Может, стоит подумать о логистике, маршрутах общественного транспорта по доставке или организации специального транспорта. Евгений Поболовец:

Исходя из поступивших предположений, люди какого возраста наиболее активны? Василий Панасюк:

Более активны люди уважаемого пожилого возраста. Понятное дело, люди, у которых свежи в памяти те события 25-летней, 30-летней давности, когда – извините, банальные вещи, которые молодежи не нравятся – за купоны, талоны невозможно было что-либо приобрести, пустые прилавки магазинов. И то, что выросло практически два поколения молодых людей, которые этого просто не знают и говорят: мы этого не видели, мы хотим просто лучше. В нашей жизни просто так не бывает. «Лица оппозиционного толка требуют прекратить все процедуры по обсуждению поправок»