Министр промышленности Беларуси: «Сегодня каждый работающий, в принципе, дорожит своим рабочим местом»

По его словам, организации Минпрома работают в прежнем формате, несмотря на определенные волнения. Министр также сообщил, что на предприятиях ведется работа с коллективами, руководители лично общаются с людьми. Кроме того, был усилен пропускной режим, так как отдельные Telegram-чаты призывали к поломке оборудования, нарушению технологических процессов, по причине чего и могло быть остановлено производство.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

День прошел как обычно. Хотя в обеденный перерыв, в технические перерывы люди собирались, обсуждали текущую ситуацию. Очень много людей именно являются противниками того, что сейчас происходит. И, наверное, очень важно понять, что всякие призывы решать именно такими способами никогда не приведут к какому-то успеху. Сегодня каждый работающий, в принципе, дорожит своим рабочим местом, большинство людей отработали не один десяток лет на своих предприятиях. И, конечно, такие ультимативные действия не приводят к добру.

Генеральный директор БелАЗа: «Весь персонал на своих рабочих местах»

Я приведу простой пример: БелАЗ выполняет сегодня один из крупных контрактов на поставку своей техники в Индию (завершает выполнять), а гарантии белорусского банка на выполнение этого контракта составляют около 20 миллионов долларов. Вот представьте себе, если БелАЗ не выполнит завтра свои обязательства, значит, индийский банк предъявит к исполнению гарантию, со счета БелАЗа будет списано 20 миллионов долларов. Кто от этого выиграет? Давайте спросим у тех людей, которые выходят на площади, которые призывают предприятия не работать. Поэтому мы оптимистически настроены и все предприятия сегодня отработали в штатном режиме.