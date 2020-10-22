Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ

В разговор включились и студенты БГУ. Обсудили не только законодательство, но и социальную сферу, образование и медицину.

Важно сохранить сильную систему образования. Кадры – наше все. Во время работы диалоговой площадки в зале студенты юридического факультета. Спрашиваем: чего же сегодня хочет молодежь?

Кирилл Стояков, студент юридического факультета БГУ:

Наверное, правильнее сказать, что молодежь хочет, чтобы с ними общались. Если, например, брать распределение, то не все ребята против, потому что распределение – это прежде всего 100%-ное первое твое трудовое рабочее место. И, оканчивая университет, ты знаешь, что у тебя уже есть это место работы.