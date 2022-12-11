Правда ли, что США правят балом в ЕС и почему Меркель «переобулась»? Мнения Вадима Боровика и Сергея Дика

Новости Беларуси. На саммите в Бишкеке Президент прокомментировал слова Ангелы Меркель, которая накануне разоткровенничалась в интервью газете Zeit, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывший канцлер Германии заявила, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время». Фрау Меркель сомневается, что в то время страны НАТО смогли сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине.

Ольга Коршун, СТВ:

Такими заявлениями разом перечеркиваются все миротворческие усилия, которые приложила в том числе наша страна для урегулирования конфликта в Украине. Но в то же время проливают свет на истинное отношение к Киеву. Как же расценивает заявления Меркель наш Президент? Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть». Читайте здесь.

То, что сказал наш Президент, просто моментально разлетелось на цитаты. Но, надо сказать, что доверие к Германии было подорвано еще в начале саммита, когда немецкий Mercedes не завелся. Александр Лукашенко даже пошутил по этому поводу, но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. Так почему ФРГ сегодня не надежный партнер и что стало с Ангелой Меркель на пенсии? Ольга Коршун:

Предлагаю обсудить это с экспертами – к эфиру присоединились депутат Сергей Дик и политолог Вадим Боровик. Нам действительно есть что обсудить. Поводом стало заявление Меркель, в котором, кажется, правды намного меньше, чем она пытается это подать. Хотя, если вернуться в то время, в 2015 год, мы видим, что тогда Ангела Меркель была полна решимости, чтобы все-таки воплотить в жизнь минские договоренности, которые были заключены во Дворце Независимости. У нас есть цитата Ангелы Меркель. В 2017 году она говорила, что Минск – это все, что у нас есть, что альтернативы минскому процессу нет, что основа есть и остается – это минские договоренности. И сейчас такой резкий поворот. Мы приходим к выводу, что Меркель все-таки врет.

«Ей хочется спокойно дожить, чтобы ее никто не третировал» Вадим Боровик, политолог:

Меркель сегодня попала в такую ситуацию, когда она демонстрирует несамостоятельность как политика. То есть она чувствует эти тренды, беспрецедентное давление со стороны средств массовой информации. Плюс зависимость европейских политиков от позиции США. Она пытается встроить свою позицию в контекст, который будет соответствовать политической конъюнктуре. Ольга Коршун:

Но вопрос: фрау уже, хочется сказать, глубоко на пенсии. Это чтобы от нее отвязались? Вадим Боровик:

Я вот тоже считаю, что ничего она не хочет, на себя не обращать внимания. Ей хочется спокойно дожить, чтобы ее никто не третировал, чтобы никто ни в чем не обвинял. Но понимаете, роль политического лидера, который входит в историю и оставляет светлый свет после себя, он готов пожертвовать каким-то своим комфортом, в том числе и уже находясь в отставке, чтобы отстоять свою честную позицию. Потому что роль Минских соглашений колоссальна. Мы остановили конфликт. Были десятки встреч, телефонных переговоров, стороны реально искали путь к тому, чтобы урегулировать ситуацию. И Меркель там сыграла существенную роль.

«Нам теперь нужно внимательно смотреть в глаза тех, кто с нами переговаривается» Ольга Коршун:

Действительно, разочаровались, услышав, что такие посылы поступают именно от Ангелы Меркель. Потому что даже наш Президент говорил, что именно фрау Меркель выбрала даже Минск для того, чтобы провести здесь встречу Нормандской четверки. И вообще в то время Меркель казалась не марионеткой, а человеком со своей позицией. Она свободная и может лоббировать национальные интересы Германии. В отличие, например, от Шольца. И в отличие от того же Олланда. Когда он приехал в Минск, у него рейтинг доверия был около 4 % во Франции. То есть он во Франции ничего не решал, не говоря уже о внешнем контуре. Реально мы доверяли Меркель. Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Она его за руку водила, помните, в Минске. Ольга Коршун:

Да, это буквально за руку водила. И вот от Меркель, грубо говоря, такого не ждали. То есть получается, действительно сейчас США правят балом. И в том числе в Германии?

Сергей Дик:

Здесь хотел бы подчеркнуть, что именно вот это «выступление» Меркель лишь подчеркнуло ту степень вассала, которым сейчас является Европейский союз в целом. Не только Меркель как политик. Это и мелочность тех политических фигур, которые сейчас руководят европейскими странами, это всего лишь звенья одной цепи. Я бы хотел подчеркнуть. Да, переговоры будут, но нам теперь нужно внимательно смотреть в глаза тех, кто с нами переговаривается. Ольга Коршун:

У меня возник другой вопрос. Мы взяли встречу Нормандской четверки. Тем не менее она длилась 16 часов. Это были изнуряющие часы, мы все помним эти кадры из Дворца Независимости, где журналисты просто спали на полу. Вы вспомните, сколько было встреч контактной группы. Это просто бесчисленное количество. Наверное, нет ни одного журналиста в стране, который бы не просидел в холле «Президент-Отеля». Мы жили от встречи до встречи, особенно белорусские журналисты, у нас же все под боком. Это были действительно колоссальные усилия. И мы видели, что каждое слово представителей выверено, они думали там над каждым словом, потели, грубо говоря. Так зачем все это было тогда? «Нашей славянской цивилизации свойственно остановить кровопролитие» Сергей Дик:

Я бы хотел подчеркнуть, что касается 2014 года. Нашей славянской цивилизации свойственно остановить кровопролитие, договориться, чтобы не гибли безвинные жертвы. И поэтому то, что было тогда достигнуто, была большая работа переговорная. 16 часов – каждый пункт обсуждался, все это как раз и способствовало, что кровопролитие было остановлено.

Ольга Коршун:

Получается, что к кризисам энергетическому, политическому еще добавился вот такой глобальный кризис недоверия. Вадим Боровик:

Есть реальная угроза эскалации военного конфликта и его распространение. И сегодня те усилия, которые мы прикладываем, в первую очередь направлены на то, чтобы не допустить эскалации военного конфликта. И, к сожалению, вот эта несамостоятельность Европы делает уязвимыми европейских политиков, целый ряд европейских государств, когда уже военными силами, находящимися в приграничных с нами государствах, командуют американские генералы и американские политики принимают решения за европейских политиков. Поэтому то, что сказала Меркель, ей написали в Вашингтоне. Сто процентов. Сергей Дик:

Сто процентов. Несамостоятельность в принятии решений свойственна сейчас всему Европейскому союзу.