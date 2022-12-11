Александр Дугин: «Сегодня страшный суд. Он не потом, он сегодня уже начался, он идёт сейчас»
Добровольцы. Они нужны сейчас в первую очередь. О духовной мобилизации говорят многие. Она нужна и в экономике, и в духовной жизни страны. Но те, кто может встать на защиту Родины и с оружием в руках, уже сейчас становятся добровольцами и проходят специальное обучение. Подробнее об этом – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Потаенное».
«Это те люди, которые в лихие 1990-е наводили порядок». В Беларуси готовится специальный отряд добровольцев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Время выбора. Время битвы жизни и смерти. Время мобилизации. Повестки идут от Бога. И избежать столкновения нельзя. Но можно стать добровольцем Господа и Родины. И на поле брани, и на поле духа. И победить.
Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия):
Я убежден, что повестку на последнюю брань истории получили все в своем сердце. Получили мужчины и женщины, дети и старики, военнообязанные и невоеннообязанные, получила моя погибшая дочь – получили повестку от Бога все. Кто-то уже в этом, кто-то уже осуществил то, что от него требовалось, встал на защиту истины, на защиту человечества, на защиту нашей традиции, на защиту мира и бытия.
Александр Дугин:
Сегодня страшный суд. Он не потом, он сегодня уже начался, он идет сейчас. И нельзя сказать, что мы там посмотрим. Уже не посмотрим. Уже всем все ясно. Все линии противостояния прочерчены необратимым образом. Если ты на стороне духа, на стороне света, на стороне человека, ты на нашей стороне. Здесь как раз евангельские слова начинают очень пронзительно звучать: ваше да должно быть да, ваше нет должно быть нет. Кто не с нами, тот против нас.
Александр Дугин:
Они сделали этот конфликт, эту войну тотальной. Которая проникает в мирную жизнь, которая взрывает и уничтожает людей, которые не подозревали, что они могут стать прямой военной жертвой в ликвидации. Но таковы законы, таковы правила этой страшной последней, финальной войны человечества. Это не просто третья мировая, с чем мы имеем дело, это финальный конфликт. И здесь все уже имеет абсолютное значение. Никаких полумер, никаких полутонов больше не существует. Либо вы на стороне Москвы и Минска, на стороне Пекина, Тегерана и всего человечества, на стороне жизни, на стороне бытия. Либо вы на стороне Бернара-Анри Леви, на стороне Сороса, на стороне глобалистов, на стороне партии смерти. Тотальной абсолютной смерти, которую воплощают наши противники. Хотите жить, вступайте в наше воинство. В противном случае не обессудьте. Вам уготована лишь смерть. Пусть мягкая, пусть незаметная, пусть через смену пола или через введение каких-то успокаивающих наркотиков, но никакого другого выбора вам победившая партия смерти не оставит. Поэтому сейчас идет война за жизнь или смерть человечества. И здесь очень важно, я считаю, что роль Минска, Беларуси в этом не просто техническая. Она духовная, она принципиальная. И знамя, наше знамя – это Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко, как и Владимир Владимирович Путин, – это знамя нашей великой борьбы за справедливость, за истину, за бытие человечества.
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