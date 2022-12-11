Александр Дугин: «Сегодня страшный суд. Он не потом, он сегодня уже начался, он идёт сейчас»

Добровольцы. Они нужны сейчас в первую очередь. О духовной мобилизации говорят многие. Она нужна и в экономике, и в духовной жизни страны. Но те, кто может встать на защиту Родины и с оружием в руках, уже сейчас становятся добровольцами и проходят специальное обучение. Подробнее об этом – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ: Время выбора. Время битвы жизни и смерти. Время мобилизации. Повестки идут от Бога. И избежать столкновения нельзя. Но можно стать добровольцем Господа и Родины. И на поле брани, и на поле духа. И победить.

Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия):

Я убежден, что повестку на последнюю брань истории получили все в своем сердце. Получили мужчины и женщины, дети и старики, военнообязанные и невоеннообязанные, получила моя погибшая дочь – получили повестку от Бога все. Кто-то уже в этом, кто-то уже осуществил то, что от него требовалось, встал на защиту истины, на защиту человечества, на защиту нашей традиции, на защиту мира и бытия.

Александр Дугин:

Сегодня страшный суд. Он не потом, он сегодня уже начался, он идет сейчас. И нельзя сказать, что мы там посмотрим. Уже не посмотрим. Уже всем все ясно. Все линии противостояния прочерчены необратимым образом. Если ты на стороне духа, на стороне света, на стороне человека, ты на нашей стороне. Здесь как раз евангельские слова начинают очень пронзительно звучать: ваше да должно быть да, ваше нет должно быть нет. Кто не с нами, тот против нас.