«Отслужил 30 лет – у тебя жилья нет». Обеспечить военных квартирами планируют за полтора года

Новости Беларуси. На неделе на совещании у Президента обсуждали жилищную политику. Глава государства задавался вопросом, все ли в этой сфере у нас справедливо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ведь мой дом – моя крепость. То есть место, где ты чувствуешь себя защищенно и будешь защищать его в случае опасности. А сегодня опасность ближе некуда. Так будет ли что защищать нашим военным? Понятно, что они за страну, но у всех ли них есть та самая личная мотивация, личная крепость? В итоге военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Обеспечить людей в погонах квартирами планируют в ближайшие полтора года.

Вообще, обладателей заветных квадратных метров Беларуси из года в год становится все больше. В этом году в нашей стране планируют ввести в строй больше 4 миллионов квадратных метров, из которых больше миллиона построят с господдержкой. Но чем больше строим, тем больше и проблем. Радости и горести новоселов разделила Анастасия Ярощик-Корниенко. Дырявая крыша и двери к декабрю. Чем для многодетной семьи обернулись мечты о новом доме?

Свою двушку с общей кухней в общежитии они ждали почти 16 лет. На съемных квартирах выросли их две дочки. В тесноте – не в обиде, зато с крышей над головой, уверяют новоселы. Так получается в семье военного. Служить Родине Артем Прокопец решил еще в детстве. Все-таки в Марьиной Горке базируется 5-я отдельная бригада специального назначения. Солдатская выправка, физическая подготовка. Молодой курсант в форме покорил сердце Ольги. Теперь вместе и в горе, и в радости, и в понимании, что служба в армии – это 24/7. Профессия такая. Главное – обеспечить надежный тыл государству.

Ольга Прокопец, жена военнослужащего:

Мы переехали. Конечно, это хорошо, когда имеешь хоть маленечко свой угол какой-то. Не надо платить за жилье больших денег. Муж служит уже 17 лет, и мы служим вместе с ним.

На начало октября на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы в государственных органах состояли свыше 30 тысяч военных. Для поддержки людей в погонах действует несколько механизмов. Доплата за съемное жилье. Также на время службы многим предоставляют арендные квартиры. А что дальше?

Артем Прокопец, военнослужащий:

Люди отдают всего себя службе. И они должны понимать, что у них что-то есть за спиной, какой-то тыл есть.

О решении жилищного вопроса для военнослужащих речь шла на этой неделе на совещании у Президента. Упрекнуть власть в игнорировании интересов государственных людей – врачей, учителей, военных – точно нельзя. Обеспечить их квадратными метрами и, конечно, большие белорусские семьи – приоритет жилищной политики. Лукашенко поручил рассмотреть возможность выкупа военнослужащими арендного жилья. Правительство предлагает делать ставку на арендное жилье, учитывая мобильность военных кадров. Глава государства поручил рассмотреть возможность выкупа таких квартир военнослужащими. Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жилье бесплатно.

Свою арендную двушку семья Бобриков ждала пять лет. Накопить на собственную квартиру сложно. Те, кто находится на военной службе, не имеют права подрабатывать или вести бизнес параллельно. Но нюансы военной службы теперь не пугают, когда знаешь: есть надежный тыл и для собственной семьи. К тому же это плюс и в престиж профессии.

Андрей Бобрик, военнослужащий:

Это, конечно, такой существенный, на мой взгляд, бонус. Снимается один из самых важных вопросов: где жить после армии.

Анна Бобрик, жена военнослужащего:

Переезжать приходится в разные города. Потом оказывается, что ты отслужил 30 лет – у тебя жилья нет. И ты съезжаешь из служебного и ничего у тебя нет – это проблема. А если ты знаешь, что ты отслужишь, уйдешь на пенсию. И твое жилье, которое ты столько лет создавал, уют, комфорт, обустраивал, останется за тобой. И для молодежи это тоже большая мотивация. Семье Трушко оценивать объемы и соотносить с действительностью на этом этапе семье помогает технадзор. Подробнее.

Радует, что такие строительные пробелы – скорее исключение. Все больше семей становится обладателями своих квартир. Уже этой осенью в стране ввели в эксплуатацию свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. И темпы не сбавляют. План на этот год высокий – 4,3 миллиона квадратов. Более миллиона – с господдержкой.

Татьяна Василючек, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Лучший показатель по строительству жилья с господдержкой у города Минска. Задание выполнено уже на 116 %. А также по Брестской области, где выполнение задания составило 105 %. На 2023 год у нас предусмотрено строительство жилья в объеме 4,3 миллиона квадратных метров, в том числе с использованием государственной поддержки – 1,3 миллиона квадратных метров. Но с учетом задач, поставленных главой государства по обеспечению жильем военнослужащих, такой объем ввода жилья будет в следующем году значительно увеличен.

Многодетные родители могут рассчитывать на государственную поддержку, льготные кредиты, а также на субсидии на уплату части процентов и погашение основного долга. В помощь материнский капитал. Благодаря предпринятым мерам очередь стала двигаться быстрее. Сразу несколько домов сдали в эксплуатацию с начала декабря в столичном микрорайоне Чижовка. Получать ключи от заветной двушки Павловичи пришли вместе и сразу на экскурсию теперь уже по своим квадратным метрам.