Белорусы – нахлебники, а Лукашенко планирует чуть ли не захват власти. Вспоминаем создание Союзного государства

Сколько раз нам ставили в пример Европейский союз, а жизнеспособность и устойчивость демонстрирует другая интеграция. 23 года назад, 8 декабря 1999-го, был подписан договор о создании Союзного государства между Беларусью и Россией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот эти исторические кадры.

Ольга Коршун, СТВ:

Это сейчас союзнические отношения Минска и Москвы ставят в пример и даже считают во многом эталонными. Но начиналось все не так гладко. Несмотря на проведенный в Беларуси референдум, в России интеграцию с середины 1990-х тормозили региональные элиты. Власть Ельцина слабела, а под вопросом было не то что объединение бывших советских республик, но даже сохранение территориальной целостности самой России. Тем не менее в таких непростых условиях вышли на подписание не декларативного, а реального договора. Но и это еще не конец истории.

Противились интеграции и на Западе. Долгое время США воспринимали Россию как «страну-бензоколонку», о чем говорили не стесняясь. А любые интеграционные образования в СНГ разбивались о западное противодействие.