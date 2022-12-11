Белорусы – нахлебники, а Лукашенко планирует чуть ли не захват власти. Вспоминаем создание Союзного государства
Сколько раз нам ставили в пример Европейский союз, а жизнеспособность и устойчивость демонстрирует другая интеграция. 23 года назад, 8 декабря 1999-го, был подписан договор о создании Союзного государства между Беларусью и Россией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот эти исторические кадры.
Ольга Коршун, СТВ:
Это сейчас союзнические отношения Минска и Москвы ставят в пример и даже считают во многом эталонными. Но начиналось все не так гладко. Несмотря на проведенный в Беларуси референдум, в России интеграцию с середины 1990-х тормозили региональные элиты. Власть Ельцина слабела, а под вопросом было не то что объединение бывших советских республик, но даже сохранение территориальной целостности самой России. Тем не менее в таких непростых условиях вышли на подписание не декларативного, а реального договора. Но и это еще не конец истории.
Противились интеграции и на Западе. Долгое время США воспринимали Россию как «страну-бензоколонку», о чем говорили не стесняясь. А любые интеграционные образования в СНГ разбивались о западное противодействие.
Поэтому и в Беларуси, и в России все время поддерживались силы, которые выступали против объединения стран. У нас звучали лозунги, что Россия хочет оккупировать Беларусь, а либералы в России рассказывали, что белорусы – нахлебники и что Александр Лукашенко планирует чуть ли не захват власти. Ну а потом нас захлестнули разного рода внутренние противоречия – молочные, газовые.
Настоящие результаты интеграции мы видим только сейчас. Это в первую очередь военная составляющая, во-вторых, это по-настоящему открытый рынок для белорусских производств, доступ к российским кредитам и льготные условия по их выплатам, согласованная внешняя политика наших стран. Все это результат как минимум 20-летней работы Лукашенко и Путина.
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