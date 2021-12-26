Познакомилась с тиктокером-миллионником и собирала красное золото Беларуси. Каким был 2021-й для собкора СТВ по Брестской области?

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего собственного корреспондента по Брестской области Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Каким ты был, 2021 год? Разный, порой до боли. Брест – это единственный город в мире, где находится крепость-герой. 80-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны, самая короткая и бессонная ночь в году. Каждый год история будто оживает. Правда, с поля боя, реконструкции все уходят живыми, несмотря и вопреки. Одна из самых пронзительных речей Президента прозвучит все там же, в Брестской крепости, но уже на закате. Тысячи, миллионы белорусов мы помним. Рассвет Брест встретил под звуки снарядов. Именно в этот день 80 лет назад началась война – подробности здесь.

Четверть века – я ровесница подвига первого героя суверенной и независимой Беларуси Владимира Карвата. Часы видеоматериалов, интервью, первые свидетели в Арабовщине, которые за это время успели даже вырастить своих детей, слезы дочери летчика на месте крушения его «железной птицы». Кто мог знать, что трагедия снова повторится – в барановичском небе в мае? «Левая рука на РУДе, а сам как живой». Как погиб первый Герой Беларуси? Последний день Владимира Карвата в воспоминаниях очевидцев – читайте далее.

Волей судьбы, но эта весна запомнится и одним из самых красивых природных явлений – половодьем на Полесье. Море Геродота и плен Альманских топей. На Полесье я еще вернусь, но уже осенью, на сбор красного золота Беларуси. Лишь окунувшись в это красное море, ты будто бы лучше начинаешь понимать таинственную душу полешука. Её нужно стянуть в одно большое «сердце». Как на Полесье собирают клюкву? Подробнее в материале.

Трудолюбие белорусов, решимость выйти в поля даже под светом фар. Чтобы уложиться точно в срок и сохранить позицию лидеров, брестским аграриям под силу очень многое. И в этом я убедилась, когда познакомилась с блогером, тиктокером-миллионником, но при этом животноводом, который трудится на обычной белорусской ферме. Добрый, искренний, открытый парень – папа троих детей. Именно он научит меня наслаждаться каждым моментом. «Я из деревни всю жизнь». Блогер-миллионник из Беларуси рассказывает, как достиг успеха в TikTok.