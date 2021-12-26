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«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске

26 декабря 2021 11:41
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Новости Беларуси. Когда минус за окном только в плюс. Рождественский закал-забег прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартуют столичные моржи от манежа «Динамо» на улице Даумана каждое воскресенье.  

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-1

26 декабря участникам феста предложили бег на дистанциях в 2, 5 и 10 километров. По желанию после финиша можно окунуться в Свислочь. Самые закаленные выходили на старт с голым торсом или в боди.

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-4

Новичкам рекомендовали начинать с бега в теплой одежде.  

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-7

Оксана Зенчик, участница забега:
Я участвую в забегах уже не первый год, с 2016 года, как стала участвовать в забегах. Первый мой забег произошел 8 марта. И сейчас я постоянный участник и хочу, чтобы все присоединялись к этому. Во-первых, не будете болеть, будете здорово себя чувствовать, все время будете на позитиве.  

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-10

Инга Ярутич, участница забега:
До этого я активно принимала участие в различных трейловых гонках, бежала 5, 10 километров, в зависимости от тяжести дистанции. Это была серия приключенческих забегов от Белорусской федерации легкой атлетики. Сделала двухгодовой перерыв, пока беременность, пока малышка. А тут увидела – рождественский забег – надо пробежать, нужно попробовать себя за долгое время. Это первый мой старт, даже без подготовки. Очень понравилось, трасса тяжелая, но терпимо, бежать можно.  

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-13

Массовые забеги проводит Белорусская федерация легкой атлетики. Такие прогулки полюбились многим, кто придерживается здорового образа жизни и занимается спортом.

«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске-16

Каждое воскресенье присоединиться к любителям бега могут все желающие. Старты проводятся вплоть до февраля.  

# Спортивные соревнования # общество # Оксана Зенчик # Инга Ярутич # Фотофакт

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