«Очень понравилось, трасса тяжёлая». Что говорят участники рождественского забега в Минске

Новости Беларуси. Когда минус за окном только в плюс. Рождественский закал-забег прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартуют столичные моржи от манежа «Динамо» на улице Даумана каждое воскресенье.

26 декабря участникам феста предложили бег на дистанциях в 2, 5 и 10 километров. По желанию после финиша можно окунуться в Свислочь. Самые закаленные выходили на старт с голым торсом или в боди.

Новичкам рекомендовали начинать с бега в теплой одежде.

Оксана Зенчик, участница забега:

Я участвую в забегах уже не первый год, с 2016 года, как стала участвовать в забегах. Первый мой забег произошел 8 марта. И сейчас я постоянный участник и хочу, чтобы все присоединялись к этому. Во-первых, не будете болеть, будете здорово себя чувствовать, все время будете на позитиве.

Инга Ярутич, участница забега:

До этого я активно принимала участие в различных трейловых гонках, бежала 5, 10 километров, в зависимости от тяжести дистанции. Это была серия приключенческих забегов от Белорусской федерации легкой атлетики. Сделала двухгодовой перерыв, пока беременность, пока малышка. А тут увидела – рождественский забег – надо пробежать, нужно попробовать себя за долгое время. Это первый мой старт, даже без подготовки. Очень понравилось, трасса тяжелая, но терпимо, бежать можно.

Массовые забеги проводит Белорусская федерация легкой атлетики. Такие прогулки полюбились многим, кто придерживается здорового образа жизни и занимается спортом.