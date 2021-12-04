Как связаться с Дедом Морозом онлайн и загадать заветное желание? Узнали у главного новогоднего волшебника

Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны. Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Волнуюсь, вам не передать как. Сегодня особенный день, как будто в первый раз, хотя уже 18-й год подряд. Это письмо растрогало беловежского Деда Мороза. И вот кто его написал – читайте здесь.

Долгие месяцы разлуки, и вот дедушка готов встречать Снегурочку. По этому случаю всю усадьбу заполнили новогодние мелодии в исполнении живого оркестра. Девять месяцев новогодняя волшебница со своими сестрами выполняли важную миссию на Южном полюсе. В пущу возвращались на воздушном шаре. Впереди много забот: сезон чудес открыт.

Самый важный элемент – ленточка, коса у снегурочки, шапочка красивая, варежки, юбочка и, конечно же, шубка. Это такой праздничный вариант, очень теплый. Хочется порадовать гостей, выглядеть хорошо, достойно. Поэтому все как положено, на высшем уровне.

В первый уикенд поместье Деда Мороза собрало больше 4 000 гостей. Первый хоровод у главной пущанской елки – удержаться не могут и взрослые. А малыши не скрывают эмоций.

– Зачем вы приехали к Дедушке Морозу?

– Чтобы поводить хороводы, посмотреть вообще, как он живет.

– И как же Дедушка живет?

– Отлично.

Мне понравился олень, мельница, поезд.

Я написала тапки для папы, еще игрушки. Я попросила игрушечный тостер, шлепки для плавания и шарики.

Первый раз здесь. Нам очень понравилось, интересно. Дети в восторге. Много героев.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Шишкобол. Самое главное, зачем приезжают в поместье Деда Мороза, – это загадать десятки заветных желаний. Берем волшебную шишку – обязательно с волшебной елки. Хорошо думаем и совершаем бросок не хуже Майкла Джордана – трехочковый. Я попала.

Голодным от дедушки не уедет никто – чай на пущанских травах и блинчики с вареньем из шишек. За день их здесь готовят несколько тысяч. «Я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись». Учащиеся лицея МВД поделились впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу – подробности здесь.

Тамара Рукша, повар:

Не выдаем, это секрет. Дед Мороз не хочет выдавать секрет свой. – А что важно, чтобы блинчик подучился высоким, пухлым?

– Хорошее настроение.

Первые новогодние огни тоже зажгутся 4 декабря, а лампочки на елке будут гореть до конца колядных праздников. Позаботился беловежский Дед Мороз и о тех, кто не сможет лично побывать в его поместье.