Как связаться с Дедом Морозом онлайн и загадать заветное желание? Узнали у главного новогоднего волшебника
Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны.
Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Волнуюсь, вам не передать как. Сегодня особенный день, как будто в первый раз, хотя уже 18-й год подряд.
Это письмо растрогало беловежского Деда Мороза. И вот кто его написал – читайте здесь.
Долгие месяцы разлуки, и вот дедушка готов встречать Снегурочку. По этому случаю всю усадьбу заполнили новогодние мелодии в исполнении живого оркестра. Девять месяцев новогодняя волшебница со своими сестрами выполняли важную миссию на Южном полюсе. В пущу возвращались на воздушном шаре. Впереди много забот: сезон чудес открыт.
Самый важный элемент – ленточка, коса у снегурочки, шапочка красивая, варежки, юбочка и, конечно же, шубка. Это такой праздничный вариант, очень теплый. Хочется порадовать гостей, выглядеть хорошо, достойно. Поэтому все как положено, на высшем уровне.
В первый уикенд поместье Деда Мороза собрало больше 4 000 гостей. Первый хоровод у главной пущанской елки – удержаться не могут и взрослые. А малыши не скрывают эмоций.
– Зачем вы приехали к Дедушке Морозу?
– Чтобы поводить хороводы, посмотреть вообще, как он живет.
– И как же Дедушка живет?
– Отлично.
Мне понравился олень, мельница, поезд.
Я написала тапки для папы, еще игрушки. Я попросила игрушечный тостер, шлепки для плавания и шарики.
Первый раз здесь. Нам очень понравилось, интересно. Дети в восторге. Много героев.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Шишкобол. Самое главное, зачем приезжают в поместье Деда Мороза, – это загадать десятки заветных желаний. Берем волшебную шишку – обязательно с волшебной елки. Хорошо думаем и совершаем бросок не хуже Майкла Джордана – трехочковый. Я попала.
Голодным от дедушки не уедет никто – чай на пущанских травах и блинчики с вареньем из шишек. За день их здесь готовят несколько тысяч.
«Я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись». Учащиеся лицея МВД поделились впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу – подробности здесь.
Тамара Рукша, повар:
Не выдаем, это секрет. Дед Мороз не хочет выдавать секрет свой.
– А что важно, чтобы блинчик подучился высоким, пухлым?
– Хорошее настроение.
Первые новогодние огни тоже зажгутся 4 декабря, а лампочки на елке будут гореть до конца колядных праздников. Позаботился беловежский Дед Мороз и о тех, кто не сможет лично побывать в его поместье.
Я с огромной радостью пользуюсь достижениями современной цивилизации, с удовольствием общаюсь со всеми желающими онлайн. Правда, я должен знать об этом заранее. Вы можете дозвонится по Skype или по Zoom из любой точки мира чуть ближе к новогодним праздникам. Мне бы хотелось, чтобы в этом году люди чуть более ответственно стали относится к своему здоровью.
С каждым декабрьском днем сон дедушки уменьшается ровно на час, а потом и вовсе волшебник не спит – время чудес и исполнения самых сокровенных желаний.