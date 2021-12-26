Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам. Эти предновогодние приметы предскажут погоду на Святки и лето

Если днем 28 декабря мороз, а вечером стало теплеть – к стуже. Синицы расчирикались – к морозам. Глубокие сугробы – к теплому, но не жаркому лету.

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 декаб ря . Много инея – к снегопаду. Теплый день – к жаркому лету, рассказали в программе «Плюс-минус» . Морозно и ветрено – к богатому урожаю. Изменчивая погода – к оттепели.

Если 29 декабря иней на улице, то на Святки тепло будет. Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения. Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода еще продлятся 20 дней.

30 декабря. Наши предки верили, что какая погода стоит в этот день, такой она будет и в мае. Кстати, метель в этот день обещает жаркое и урожайное лето.

Считалось, что по погоде 31 декабря можно узнать погоду на июнь. Если предновогодний день выдался холодным и снежным, то июнь будет прохладным и с обильными осадками. Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам.