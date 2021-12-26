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Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам. Эти предновогодние приметы предскажут погоду на Святки и лето

26 декабря 2021 12:00
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 декабря. Много инея – к снегопаду. Теплый день – к жаркому лету, рассказали в программе «Плюс-минус». Морозно и ветрено – к богатому урожаю. Изменчивая погода – к оттепели.  

Если днем 28 декабря мороз, а вечером стало теплеть – к стуже. Синицы расчирикались – к морозам. Глубокие сугробы – к теплому, но не жаркому лету.  

Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам. Эти предновогодние приметы предскажут погоду на Святки и лето-1

Если 29 декабря иней на улице, то на Святки тепло будет. Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения. Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода еще продлятся 20 дней.  

30 декабря. Наши предки верили, что какая погода стоит в этот день, такой она будет и в мае. Кстати, метель в этот день обещает жаркое и урожайное лето.  

Считалось, что по погоде 31 декабря можно узнать погоду на июнь. Если предновогодний день выдался холодным и снежным, то июнь будет прохладным и с обильными осадками. Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам.  

Сильный мороз 31 декабря – к метелям и снегопадам. Эти предновогодние приметы предскажут погоду на Святки и лето-4

-21°C, метель и сильный порывистый ветер. Удивит ли погода белорусов накануне Нового года? Читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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