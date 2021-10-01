«Я из деревни всю жизнь». Блогер-миллионник из Беларуси рассказывает, как достиг успеха в TikTok

Новости Беларуси. Ему 26 лет, у него трое детей, трудится животноводом, а еще он блогер-миллионник в популярной социальной сети TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Комар из Каменецкого района собрал армию поклонников. 1 миллион 300 тысяч подписчиков из Беларуси, России, Украины, Молдовы и десятков других стран. Первые видео разместил два года назад, а теперь проводит прямые эфиры между сменами на ферме, где заботится о буренках. Подробнее Кристина Протосовицкая.

Дмитрий Комар (или Димасик Комарик) – под легким и веселым ник-неймом его знают в социальных сетях. После армии, а приняли весельчака в ПВО, он вышел на работу – на ферму.

Дмитрий Комар, блогер:

Я из деревни всю жизнь. Шесть лет тут уже лопатой. Но скажу, что к концу смены вот так уже не получится работать. Уже сил просто нет на самом деле. «Не видите ошибок у нас?» Блогер Димасик Комарик оценил TikTok телеканала СТВ. Читайте здесь.

Сперва Дмитрий пришел на месяц, а остался в хозяйстве на шесть лет. В подчинении – лопата и 250 коров. Забавных сюжетов на ферме рождается хоть отбавляй, но Дмитрий относится с уважением и не нарушает дисциплину. Коллеги в курсе, соседи смотрят, дети – фанаты, а бабушки в Видомле сами обзавелись TikTok.

Инна Сулева, жительница деревни Видомля:

Мы как-то обсуждали с коллегами. Я сказала: не его здесь место, а ему надо куда-то вообще в Голливуд. Правда, у него все это получается.

Дома молодого папу и блогера ждет жена Татьяна и трое детей, а еще четвероногий друг Бим. Хобби мужа Татьяна не принимала, ровно до тех пор, пока сама не стала героиней роликов.

Татьяна Комар:

Я все равно не понимала. Я ему говорила: зачем позориться, зачем прыгать? Мы же многодетная семья. И родители у нас не принимали это.

Два года назад Дмитрий впервые открыл для себя приложение TikTok. Беременная жена Татьяна была в больнице и, чтобы не уснуть (двое старших детей были на нем), скачал новинку. Тогда за раз снял свои первые 15 видео.

Дмитрий Комар:

Я снимал в день по 20-30 роликов, даже бывало и больше. Я приезжал с ночи в 6 утра, и вместо того, чтобы спать, я ставил телефон на подоконник (еще не было лампы кольцевой) и давай скакать целый день до вечера.

Миллион зерна намолотить – это важный рубеж у сельчан, а у блогера – миллион подписчиков. Миллионником Димасик Комарик стал уже через полгода. Подписчики лайком голосуют за юмор и позитив.

Дмитрий Комар:

Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и дальше. Беларусь и Россия местами, бывает, меняются. В основном, процентов 80, смотрит женская аудитория. Возраст разный – и 50 лет есть женщины, и 14, и дети есть.

Блогера-миллионника уже зазывали в TikTok-хаус в России, но Дмитрий согласен если на хаус, то только для всей большой семьи. Монетизировать блог парень пробует. Но в золотые горы особо не верит.