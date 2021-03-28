Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс

Новости Беларуси. Впервые за всю историю олимпийскую экипировку для белорусских спортсменов будут целиком производить в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой заказ выиграло частное предприятие из Пинска. «Нам придётся непросто». Василиса Марзалюк об Олимпиаде-2021, белорусской форме и о том, есть ли политике место в спорте Коллектив не стоит на месте. Первой победой стала форма волонтеров и атлетов для вторых Европейских игр, и практически сразу приступили к идее создания олимпийской одежды. Коллекцию на этой неделе презентовал НОК. Важным элементом новой формы атлетов стал символ комитета – белый аист. Это станет отличительной чертой белорусов. Кристина Протосовицкая увидела всю изнанку производства и сама примерила образ на олимпийское золото.

Алла Полховская, начальник раскройно-подготовительного участка предприятия «Соло-Пинск»:

Я на предприятии работаю уже 15 лет. Мы начинали с небольшого раскройного комплекса, где работали только две бригады. Сейчас у нас шесть бригад. У нас есть автоматизированный настилочный комплекс, раскройный комплекс. Я горжусь, что работаю на этом предприятии.

Настилка и раскройка – это то, с чего начинается любое швейное изделие. Здесь за все отвечает искусственный интеллект. Комплекс работает за шестерых. За месяц он расправляется с 15 километрами ткани.

Сергей Тишко, оператор раскройного комплекса предприятия «Соло-Пинск»:

Этот комплекс предназначен для выкраивания деталей с повышенной точностью. Исключена человеческая ошибка.

Крой, точный до миллиметра – в будущем это безупречное качество изделия. Стартуя с этого цеха, мы пройдем весь путь создания олимпийской коллекции. Например, если нужно, здесь форму готовы и «озолотить».





Когда снимается фольга, получаются такие рисунки.





За все дополнительные элементы в форме отвечает отдельный цех. Довязки с белорусским орнаментом или воротнички поло – все научились производить сами. Следующий шаг – принт. На экипировку предстоит нанести большое количество отметок. Сперва рисунок переносят на бумагу, а затем и на ткань. И поверьте: те, кто стоят за этим процессом, знают не только как это сделать, но и для кого.





Екатерина Кибак, оператор предприятия «Соло-Пинск»:

Летнюю Олимпиаду ждем. Будем смотреть, следить за нашими спортсменами.

– За чем будете следить больше? За спортсменами или за вашей формой, как она сидит?

– Конечно, за спортсменами, все-таки это достояние нашей республики. Без этого никуда. Хотелось бы побольше медалей, желательно золотых, чтобы гордиться нашей страной.

Колорита добавят уже в этом цеху. Оборудование такого уровня можно увидеть далеко не на всех производствах страны. Логотип ТЕАМ ВУ, флаг и герб – самая ответственная часть. Доступной сегодня палитре позавидовал бы даже Шагал. К слову, к витебскому следу в олимпийской форме мы еще вернемся. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Что будет самым главным на форме белорусских олимпийцев?

Татьяна Остапец, заместитель директора по производству предприятия «Соло-Пинск»:

Бусел – это символ национальной олимпийской сборной.

Главное, чтобы костюмчик сидел. Сотня золотых ручек этого цеха в ответе за ровность строчек и чистоту исполнения. Как бы далеко ни шагнули технологии, искусство шить по-прежнему в цене.

Мы шьем на Олимпиаду и уверены, что победа будет наша.

Отдел разработок – это мозг компании. В одном месте собрали лучших технологов, дизайнеров и конструкторов. Они даже не успели отойти от масштабного заказа вторых Европейских игр, как в конце 2018-го вступили на новое поле боя – за олимпийскую коллекцию. Спустя восемь месяцев здесь сшили первый образец костюма.

Тысячи примерок позади – предложения по изменениям звучали от самих спортсменов. Для них, к слову, разработали целый гардероб – от фитнес-костюма до наградного. Учитывается все: анатомия, физиология, климат Японии, функционал и даже то, какой будет телевизионная картинка.

Кристина Протосовицкая:

Олимпиаду в Токио хоть и перенесли на целый год, но все тренды белорусской олимпийской коллекции по-прежнему в топе. 44 предмета одежды – учли даже вариант японской непогоды – от нее защитит вот такой дождевик.

Знакомьтесь, Карина Ганина. Эта хрупкая юная девушка – художник-модельер из самого синеокого края Беларуси, Витебской области, автор эскизов. Проект ей поручили на первом году работы после окончания университета. Уйти от прямолинейности о Беларуси – мнение дизайнера и спортсменов сошлось.

Карина Ганина, художник-модельер предприятия «Соло-Пинск»:

Это паттерн, в котором использованы элементы традиционных белорусских орнаментов, элементы Слуцких поясов. Паттерн выполнен в трендовой гамме, которая может быть характерна для Беларуси, так как синий цвет обозначает наличие большого количества рек и озер. Белый минимально использован в паттерне, но используется в коллекции – символ чистоты и свободы. Мятный цвет мы привнесли как трендовый цвет, который будет здорово освежать спортсменов в Токио.

За 18 лет частное предприятие «Соло-Пинск» прошло путь от шести швей до коллектива свыше 300 человек. Проверку на командный дух выдержали еще во время вторых Европейских игр – здесь отшили всю форму волонтеров и атлетов. Новый заказ – это уже не про количество, а про имидж.

Василий Горегляд, генеральный директор предприятия «Соло-Пинск»:

Это огромная ответственность, потому что мы производим одежду, которую увидит весь мир. Мы ее хотим сделать в первую очередь удобной, практичной, чтобы наши спортсмены чувствовали себя комфортно.