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Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс

28 марта 2021 17:00
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Новости Беларуси. Впервые за всю историю олимпийскую экипировку для белорусских спортсменов будут целиком производить в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой заказ выиграло частное предприятие из Пинска.

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Коллектив не стоит на месте. Первой победой стала форма волонтеров и атлетов для вторых Европейских игр, и практически сразу приступили к идее создания олимпийской одежды. Коллекцию на этой неделе презентовал НОК. Важным элементом новой формы атлетов стал символ комитета белый аист. Это станет отличительной чертой белорусов.

Кристина Протосовицкая увидела всю изнанку производства и сама примерила образ на олимпийское золото.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-1

Алла Полховская, начальник раскройно-подготовительного участка предприятия «Соло-Пинск»:
Я на предприятии работаю уже 15 лет. Мы начинали с небольшого раскройного комплекса, где работали только две бригады. Сейчас у нас шесть бригад. У нас есть автоматизированный настилочный комплекс, раскройный комплекс. Я горжусь, что работаю на этом предприятии.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-4

Настилка и раскройка  это то, с чего начинается любое швейное изделие. Здесь за все отвечает искусственный интеллект. Комплекс работает за шестерых. За месяц он расправляется с 15 километрами ткани.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-7

Сергей Тишко, оператор раскройного комплекса предприятия «Соло-Пинск»:
Этот комплекс предназначен для выкраивания деталей с повышенной точностью. Исключена человеческая ошибка.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-10

Крой, точный до миллиметра  в будущем это безупречное качество изделия. Стартуя с этого цеха, мы пройдем весь путь создания олимпийской коллекции. Например, если нужно, здесь форму готовы и «озолотить».

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-13



Когда снимается фольга, получаются такие рисунки.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-15



За все дополнительные элементы в форме отвечает отдельный цех. Довязки с белорусским орнаментом или воротнички поло  все научились производить сами. Следующий шаг  принт. На экипировку предстоит нанести большое количество отметок. Сперва рисунок переносят на бумагу, а затем и на ткань. И поверьте: те, кто стоят за этим процессом, знают не только как это сделать, но и для кого.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-17



Екатерина Кибак, оператор предприятия «Соло-Пинск»:
Летнюю Олимпиаду ждем. Будем смотреть, следить за нашими спортсменами.
За чем будете следить больше? За спортсменами или за вашей формой, как она сидит?
Конечно, за спортсменами, все-таки это достояние нашей республики. Без этого никуда. Хотелось бы побольше медалей, желательно золотых, чтобы гордиться нашей страной.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-19

Колорита добавят уже в этом цеху. Оборудование такого уровня можно увидеть далеко не на всех производствах страны. Логотип ТЕАМ ВУ, флаг и герб  самая ответственная часть. Доступной сегодня палитре позавидовал бы даже Шагал. К слову, к витебскому следу в олимпийской форме мы еще вернемся.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Что будет самым главным на форме белорусских олимпийцев?

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-22

Татьяна Остапец, заместитель директора по производству предприятия «Соло-Пинск»:
Бусел  это символ национальной олимпийской сборной.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-25

Главное, чтобы костюмчик сидел. Сотня золотых ручек этого цеха в ответе за ровность строчек и чистоту исполнения. Как бы далеко ни шагнули технологии, искусство шить по-прежнему в цене.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-28

Мы шьем на Олимпиаду и уверены, что победа будет наша.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-31

Отдел разработок – это мозг компании. В одном месте собрали лучших технологов, дизайнеров и конструкторов. Они даже не успели отойти от масштабного заказа вторых Европейских игр, как в конце 2018-го вступили на новое поле боя – за олимпийскую коллекцию. Спустя восемь месяцев здесь сшили первый образец костюма.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-34

Тысячи примерок позади  предложения по изменениям звучали от самих спортсменов. Для них, к слову, разработали целый гардероб  от фитнес-костюма до наградного. Учитывается все: анатомия, физиология, климат Японии, функционал и даже то, какой будет телевизионная картинка.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-37

Кристина Протосовицкая:
Олимпиаду в Токио хоть и перенесли на целый год, но все тренды белорусской олимпийской коллекции по-прежнему в топе. 44 предмета одежды  учли даже вариант японской непогоды  от нее защитит вот такой дождевик.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-40

Знакомьтесь, Карина Ганина. Эта хрупкая юная девушка художник-модельер из самого синеокого края Беларуси, Витебской области, автор эскизов. Проект ей поручили на первом году работы после окончания университета. Уйти от прямолинейности о Беларуси  мнение дизайнера и спортсменов сошлось.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-43

Карина Ганина, художник-модельер предприятия «Соло-Пинск»:
Это паттерн, в котором использованы элементы традиционных белорусских орнаментов, элементы Слуцких поясов. Паттерн выполнен в трендовой гамме, которая может быть характерна для Беларуси, так как синий цвет обозначает наличие большого количества рек и озер. Белый минимально использован в паттерне, но используется в коллекции  символ чистоты и свободы. Мятный цвет мы привнесли как трендовый цвет, который будет здорово освежать спортсменов в Токио.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-46

За 18 лет частное предприятие «Соло-Пинск» прошло путь от шести швей до коллектива свыше 300 человек. Проверку на командный дух выдержали еще во время вторых Европейских игр  здесь отшили всю форму волонтеров и атлетов. Новый заказ – это уже не про количество, а про имидж.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-49

Василий Горегляд, генеральный директор предприятия «Соло-Пинск»:
Это огромная ответственность, потому что мы производим одежду, которую увидит весь мир. Мы ее хотим сделать в первую очередь удобной, практичной, чтобы наши спортсмены чувствовали себя комфортно.

Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс-52

По одежде встречают. А значит, и судят. Внешний вид олимпийских сборных всегда приковывает взгляды тысяч зрителей, а в этом году телезрителей  Олимпиада пройдет без оживленных трибун. За образы белорусских атлетов белорусский производитель ручается головой.

Ее мама всегда шила. Кто та девушка, которая придумала дизайн формы для белорусских олимпийцев? Читайте далее.

# Белорусские спортсмены # общество # Алла Полховская # Сергей Тишко # Екатерина Кибак # Татьяна Остапец # Карина Ганина # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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