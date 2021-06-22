Рассвет Брест встретил под звуки снарядов. Именно в этот день 80 лет назад началась война

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям. Татьяна Савчик, СТВ:

Особое внимание к легендарной Цитадели. Минувшей ночью здесь состоялся митинг-реквием, кульминацией которого стала историческая реконструкция, восстановившая первые часы боя в крепости. О том, как Брест начинал День всенародной памяти жертв Великой Отечественной, – в нашем сюжете.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Доброе утро, студия! Впрочем, здесь, в Бресте, мы и не засыпали. Эта та самая длинная и бессонная ночь в году, когда брестчане и гости города, как и 80 лет назад, не спят. Ровно в 4:15 утра земля Цитадели содрогнется – это значит, война началась. Вместо восьми отведенных врагом часов на взятие крепости люди будут стоять насмерть еще почти месяц. Это станет примером беспрецедентного героизма для всего мира. Ведь 22 июня – День всеобщей памяти и скорби.

24-кратно героизм и мужество защитников перекрыли циничный норматив гитлеровской армии. Накануне в Бресте зажгли 10 тысяч свечей. Акция памяти объединяла десятки брестчан, молодежь Беларуси и России. Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбежки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

Олеся Цветкова, жительница Ленинградской области:

Пришли с ребенком, понасыпали песочек, позажигали свечки. Как-то тепло на душе стало, что такое количество людей помогает – и с детьми, и взрослые. Вероника, помогала свечку зажигать?

– Да!

– А что ты еще делала?

– И песок насыпала.

– И свечки зажигала, да?

– Да.

– Молодец!

Памятная ночь в крепости началась с символичного спускания венков на воду Буга. А на площадь Церемониалов внесли реликвию – легендарное знамя Победы, которое защитники смогли сохранить – символ непокоренных солдат. Сохранить в крепости, на которую обрушили тысячи тонн огня и металла. Ветеран ВОВ: меня держит на руках и говорит: «Солдат, не умирай!» Солдату тогда было неполных 10 лет

Екатерина Мордовина, жительница Ленинградской области:

Это нужно, это не забывается. Иначе события повторяются. Поэтому эта поездка важна, как для молодежи, так и для ветеранов. Чтобы они понимали, что их помнят и их подвиг не забыт.

– Для меня это огромная честь – здесь побывать и посмотреть, как это все происходило. Это очень важно – чтить память и не забывать об этом.

– Молодежь XXI века помнит?

– Да, безусловно. В первую очередь этому способствуют старшие, которые неоднократно повторяют об этом, рассказывают нам какие-либо истории. И для нас это очень важно.

Под плитами мемориала Брестской крепости покоятся 1038 погибших. Увековечено 277 имен, в их числе представители 21-й нации и народности бывшего Советского Союза. А это значит, 22 июня – день общей памяти и скорби для миллионов людей.

Тысячи брестчан и гостей города собрала Брестская крепость в эту ночь. Участниками митинга-реквиема стали Митрополит Беларуси Вениамин, руководители СНГ и Союзного государства, ветераны, для кого этот день отзывается особой болью. Рассвет Брест встретил под звуки снарядов. Военно-историческая реконструкция собрала больше 300 реконструкторов из 60 клубов. Беларусь, Украина, страны Балтии. Полное погружение в прошлое, будто это было вчера.

Началось! Колыхнулась земля. На всем фронте бьет артиллерия. Грохот первых снарядов поднимает с кроватей всех жителей домов начальствующего состава, где со своими семьями живут командиры...

Кристина Протосовицкая:

Эмоции от реконструкции по-прежнему не утихают. Люди не спешат расходиться – это и понятно. Сегодня на протяжении всей ночи в Брестской крепости устойчиво звучала одна мысль, что здесь, в Бресте, и началось поражение фашистской Германии. Памятные мероприятия в городе продлятся на протяжении всего дня. А вечером, в 20:00, крепость снова соберет всех вместе на концерт-реквием. Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?