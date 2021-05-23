«Левая рука на РУДе, а сам как живой». Как погиб первый Герой Беларуси? Последний день Владимира Карвата в воспоминаниях очевидцев

Новости Беларуси. Барановичи, город летчиков, так уж сложилось, место воистину героических поступков. Подвиг, который совершили пилоты на этой неделе, и авиатрагедию 1996 года отделяет без четырех дней 25 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

14 секунд – за столько сгорает вертикально зажженная спичка. Ровно столько времени было у Владимира Карвата, чтобы принять решение. Для двух белорусских деревень летчик стал ангелом, что уберег десятки жизней. Это было ровно 25 лет назад. Четверть века он Герой для каждого белоруса. Первая высшая награда в суверенной Беларуси была вручена посмертно.

Под крылом Карвата – репортаж Кристины Протосовицкой. Небо забирает лучших, порой – безжалостно и жестоко. Четверть века назад в полукилометре от ближайших домов Владимир Карват уложил в землю свой Су-27. Ценой собственной жизни.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Мне часто задают вопрос, особенно сейчас: что такое патриотизм? На этом месте я нашел, на мой взгляд, правильный ответ. Патриотизм – это родиться, трудиться и умереть ради людей. Выполнить самую высшую заповедь. Нет больше той любви, как если чем душу свою положить за друзей своих.

Вспомните ли вы по минутам, что делали даже два дня назад? А среди нас есть те, для кого вечер 23 мая так и застыл в секундах.

Нина Карват, жена Владимира Карвата:

Меня насторожило то, что он несколько раз в этот день приходил домой. Обычно он уходил на полеты и все. Возвращался. Он ушел в обед, где-то часов в шесть он опять пришел домой. Говорит: «Что-то холодно». Побыл немного дома. Сел, посидел рядом со мной. Потом я вышла на кухню, пришла – дети. Он с ними посидел. Я слышу, открылась дверь, спрашиваю: «Ты до двенадцати?» Он говорит: «Да, до двенадцати», – и ушел. Я еще слышала, как они взлетали. Это был учебно-тренировочный полет, отработка тактического боя в сложных погодных условиях ночью. За штурвалом Су-27 находился летчик первого класса подполковник Владимир Карват. В 22:52 он получил первое предупреждение о неисправности.

Внимание, проверьте показания приборов. Еще 29 секунд полета, а потом сообщения стали приходить одно за другим. В 22:54 пламя захватило самолет изнутри. 14 секунд на решение, как быть с обезумевшей железной птицей.

924-й, самолет неуправляем. 924-й, катапультироваться. Катапультироваться!

Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата:

Руководитель полета – подполковник Семашко руководил – дал команду ему на катапультирование три раза. Но учитывая то, что Володя – патриот, посмотрел: под тобой огни, значит, деревня – перетяну и дальше брошу. Ну, деревню Арабовщина перетянул, но высоты не хватило. И когда на место приехали, посмотрели – он в кабине. Самолет на месте падения, носовая часть в канаве была, а в кабине он сидел: левая рука на РУДе, а сам как живой. Это говорит о том, что летчик до последнего управлял самолетом в целях избежания гибели мирных людей на земле.

Жестокая ирония судьбы: причина крушения самолета в руках блистательного летчика – техническое несовершенство его железной птицы. Пожар в отсеке, где не оказалось датчиков огня.

Регина Рудая, жительница деревни Арабовщина:

Мы услышали громкий очень звук, когда летел самолет. Но никто не думал о такой страшной беде, что произошла недалеко, буквально рядом с нашим населенным пунктом. Из первых мы побежали, это мой муж, который пришел к месту трагедии. Он еще успел. Говорит, думал, может, окажу первую помощь. Но подбежал, где сидел Владимир Николаевич Карват, и он говорит: я его потрогал, свисавшую руку, никаких признаков уже жизни не было. Все бежали. Это было поздно вечером, после десяти часов. Наверное, весь наш агрогородок был там.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Деревня Арабовщина всего в километре от места крушения самолета подполковника Владимира Карвата. Сегодня здесь живут чуть больше 600 человек. Живут и помнят. Одна из улиц здесь носит имя Героя как вечное напоминание всем оставшимся в живых, от какой страшной трагедии их уберег летчик-ас.

Улица Карвата, 19. Супруги Наталья и Александр Тиунчики живут душа в душу вот уже 30 лет. В 1990 году молодая семья только получила свой первый дом, и таких целая улица. По траектории самолета именно она могла стать местом крушения.

Наталья и Александр Тиунчик, жители деревни Арабовщина:

Если бы не он, нас могло бы здесь не быть. Нашей улицы точно. Потому что через поле, даже километра нет. Спасибо ему за то, что мы живем. Все наши жители. И мы даже рады, что нашу улицу назвали в честь первого Героя Беларуси. Наша улица была Молодежная, потом что все молодые семьи. Мы только пять лет получили квартиры, как он погиб.

Здесь не встретить ни одного заброшенного дома. Размеренная и спокойная, жизнь идет своим чередом. Но каждый год 23 мая всех местных зовет самолет. Место встречи изменить нельзя – сквер Карвата безошибочно приводит к авиабазе.

Вот и Петр Николаевич идет по знакомой алее. Братья по небу. Он помнит Владимира еще со времен училища. В тот роковой вечер он тоже был в небе. Если бы только мог подставить крыло.

Петр Трухан:

Володя всегда в моей памяти. Я вспоминаю его голубые глаза, веселость, спокойствие, хладнокровие. Такой спокойный человек, чересчур даже спокойный. Никогда обидного слова не скажет, наоборот, промолчит. Немногословен. Летный состав я всегда учил: меньше слов – больше дела, особенно в полете. А полеты, извините, для летного состава – это ежесекундная борьба за жизнь.

Кадр с лучезарной улыбкой – один из самых любимых у семьи.

Даже на футбольном поле Владимир Карват всегда играл на позиции защитника, вспоминают близкие. В Бресте в музее родной школы, что с честью носит имя Героя, трепетно хранят личные вещи, записи, фотографии.

Анастасия Хивук, ученица Знаменской школы:

Меня впечатлило, как он писал поздравления маме на день рождения. Он никогда не забывал со своим братом ее поздравить. Этот тот человек, который сделал добро людям, который смог сделать что-то очень доброе – спасти жизнь. Карват отдал свою жизнь за других.

Милана Вавренюк, ученица Знаменской школы:

Он мог катапультироваться. Спасти свою жизнь, но при этом те, кто жил в деревне, могли погибнуть. Но он все-таки отвел самолет.