Пожилым людям важно знать, что они нужны, не забыты. Как избежать конфликтов в семье и сделать отношения более гармоничными?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Почему у одинокого человека происходят эмоциональные срывы? Вроде бы тебе и помогают. То есть неумение принимать помощь? Как справляться, когда ты хочешь сделать добро, но видишь, что все закрыто, и никто не хочет эту дверь приоткрыть?

Анастасия Иллющенко, психолог ОСАИР ТЦСОН Фрунзенского района Минска:

Во-первых, надо дать должное возрасту. В любом возрасте мы хотим быть ценными, нужными. А в возрасте 60+ этот вопрос наиболее острый. Пожилым людям важно знать, что они нужны, не забыты. Касаемо родственников – это как совет, чтобы не было конфликтных ситуаций, отношения были более гармоничными – относиться к возрасту с уважением. То есть с принятием особенностей, которые наступают уже с возрастом у пожилых. Если это касаемо, например, старческой деменции – это уже область психиатрии. Если уже стоит диагноз, то таких людей никогда нельзя оставлять одних, потому что у них когнитивные функции нарушены. Постоянно должны быть либо сиделка, либо заботливые родственники. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Это уже медицинский работник получается, это уже к вам не относится?

Татьяна Куиш, директор ТЦСОН Фрунзенского района Минска:

К сожалению, да. У нас медицинских работников нет, у нас только социальные работники.

Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Минтруда и соцзащиты:

Я просто хочу сказать, что у нас не всегда медицинский работник. Мы уже с этого года внедрили новую услугу дневного присмотра. Именно она предназначена для людей с когнитивными нарушениями. Это услуга оказывается, как на дому… Юлия Крыницкая:

Это как сестринский уход называется? Или как это называется? Наталья Каравая:

Нет. Человек может себя обслуживать, но не всегда отдает отчет тем действиям, которые делает. И поэтому за ним нужен просто присмотр. Ему подсказываешь, что надо поесть, выключить газ. То есть соблюдать меры безопасности для этого человека. Поэтому в рамках этой услуги – у нас, как правило, выполняют ее сиделки – просто на какое-то время, когда нет близких родственников, присматривают за человеком. И такая же услуга у нас внедрена в условиях дневного пребывания в территориальных центрах, в отделениях дневного пребывания для пожилых. Юлия Крыницкая:

Все-таки психология наших людей – может, постсоветского пространства, славян – немножко отличается от западноевропейских тем, что там очень распространено, что люди, когда достигают определенного пожилого возраста, едут в дома-интернаты, дома престарелых, и чувствуют себя комфортно, общаются, социализируются. У нас же все-таки больше это идет с такой негативной тенденцией, что раз уже туда попал – значит, жизнь не удалась. Есть такое? Приходится развенчивать вот эти мифы? Или все-таки все равно есть эта тенденция?

Елена Свирид, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Комфортная жизнь»:

Конечно, вот этот стереотип о доме-интернате – который со времен Ильфа и Петрова существует, что это некое убогое заведение, в котором убогие старушки в серых одеяниях едят квашеную капусту и спят на железных кроватях с надписью «ноги» – конечно, совершенно уже развенчан. Когда люди подъезжают к нашему дому-интернату или смотрят сейчас в интернете – у нас есть свой сайт – первое, что я слышу: «Ого!» Ну это уже о многом говорит. Юлия Крыницкая:

Как санаторий, наверное, выглядит? Елена Свирид:

Это красивейшее по архитектурному строению здание, территория облагороженная, адаптированная для всех хронических и возрастных заболеваний. В общем, конечно, это все совершенно другое. Это современная мебель, уютные комнаты одно- и двухместные, красивое постельное белье, беленькая посудка, сбалансированное четырехразовое питание. Юлия Крыницкая:

Очень хорошо рассказываете.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Описано, конечно, хорошо. Визуальный облик – это здорово, но все равно у некоторых в голове есть мысль, что нет, никогда, я не поеду? Наверное, вопрос к психологу: как грамотно разговаривать с той же бабушкой, что это лучший вариант в этой ситуации? Анастасия Иллющенко:

У них в голове сразу какая мысль: «Если меня хотят туда отправить – значит я никому не нужен». Это чувство ненужности их убивает. Александра Каштанова:

Устоявшееся выражение: сдать в дом престарелых. Анастасия Иллющенко:

Да, вот у них: «Старая, никому не надо. Пожилые не востребованы». Это все складывается из того, что человек, входя уже в свой возраст, заканчивая карьеру – круг общения у него снижается. В период COVID-19 он и так стал небольшой. Самоизоляция нагнетает перманентное плохое настроение. Как улучшить качество жизни своего пожилого родственника – мамы, папы, бабушки – надо дать понять, что они не забыты. Ценны точно так же, несмотря на возраст, на их какие-то вредности. Постоянно повторять, что они нужны. Говорить о том, что нам важен ваш опыт, то, что вы у нас есть. Отправляя в дом-интернат, проговаривать о том, что это на благо ему. Не от того, что вы хотите его туда отдать, чтобы упростить свою жизнь, а именно на его благо. Никогда не забывать о том, что это все-таки ваши родные люди. С теплотой и пониманием относиться к возрасту, ко всем его особенностям.