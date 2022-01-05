Человек уже лежачий и не может прийти. Как можно получить помощь в центре социального обслуживания?
Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Например, чтобы получить помощь от вашего социального центра, человек должен сам обратиться или вы тоже как-то отслеживаете?
Татьяна Куиш, директор ТЦСОН Фрунзенского района Минска:
Конечно, у нас сейчас работает выявление граждан, которым необходима помощь. В первую очередь, мы выявляем: выходим на место, проводим обследование на дому, в квартирах – как проживают люди, что необходимо, чтобы полностью охватить семью, помочь. Это и материальная поддержка. Это, если нужно поставить на учет, объяснить людям, какие они имеют льготы.
Юлия Крыницкая:
Татьяна, смотрите, а если человек уже лежачий и не может к вам прийти, как он должен обратиться к вам за помощью? Скажите алгоритм.
Татьяна Куиш:
В основном, конечно, помощь какая ему нужна – реабилитационная или уже в виде сиделки.
Юлия Крыницкая:
Нанять, чтобы приходил социальный работник на дом. Что нужно для этого сделать?
Татьяна Куиш:
Социальный работник – это же помощник, в первую очередь. Она и друг, и верный собеседник.
Юлия Крыницкая:
То есть позвонить надо или все-таки заявление написать?
Татьяна Куиш:
Сегодня, конечно, в любом случае мне звонят люди, и я отдаю в отделение комплексного обслуживания. Наши сотрудники, специалисты по социальной работе выходят, обследуют, смотрят, что необходимо. И мы принимаем на обслуживание таких людей.
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