Человек уже лежачий и не может прийти. Как можно получить помощь в центре социального обслуживания?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Например, чтобы получить помощь от вашего социального центра, человек должен сам обратиться или вы тоже как-то отслеживаете?

Татьяна Куиш, директор ТЦСОН Фрунзенского района Минска:

Конечно, у нас сейчас работает выявление граждан, которым необходима помощь. В первую очередь, мы выявляем: выходим на место, проводим обследование на дому, в квартирах – как проживают люди, что необходимо, чтобы полностью охватить семью, помочь. Это и материальная поддержка. Это, если нужно поставить на учет, объяснить людям, какие они имеют льготы. Юлия Крыницкая:

Татьяна, смотрите, а если человек уже лежачий и не может к вам прийти, как он должен обратиться к вам за помощью? Скажите алгоритм. Татьяна Куиш:

В основном, конечно, помощь какая ему нужна – реабилитационная или уже в виде сиделки.