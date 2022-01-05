Почти 100 тысячам белорусов оказывают помощь на дому. Кто сегодня работает в соцзащите и сколько им платят?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: в пандемию милосердие, сострадание и человеколюбие буквально спасают жизни людей. На плечах соцработников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто сегодня работает в сфере социальной защиты, какие услуги наиболее востребованы у населения и какие прогрессивные методы вводятся в обслуживании людей с инвалидностью?
Ответы у гостя студии – Екатерины Коледы, начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты.
В системе Министерства труда и социальной защиты сегодня работают более 40 тысяч человек
Виктория Ходосок, СТВ:
Какие вопросы сегодня решает сфера социальной защиты и сколько человек на профессиональной основе оказывают помощь людям?
Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты:
В первую очередь хотелось бы отметить, что в центре нашей деятельности, в центре деятельности сферы социальной защиты является человек. Но это человек, который по тем или иным причинам находится в трудной жизненной ситуации, поэтому наша основная задача – поддержать человека в этой трудной жизненной ситуации либо помочь ему адаптироваться к новым условиям.
Что касается численности работников, то в целом в системе Министерства труда и социальной защиты сегодня работают более 40 тысяч человек. Но традиционно именно к системе социальной защиты относятся работники территориальных центров, домов-интернатов, а также работники, которые занимаются назначением выплаты пенсий, пособий государственной адресной социальной помощи. Территориальных центров сегодня в нашей стране 146, в них работают более 21 тысячи человек. Социальных работников более 11 тысяч. В домах-интернатах свою функцию выполняют более 12 тысяч человек.
Виктория Ходосок:
Давайте поговорим о составе работников. Наверняка, это женщины.
Наиболее востребованными сегодня являются услуги, предоставляемые на дому. В основном это помощь в быту
Екатерина Коледа:
Безусловно, да. 86 % работников нашей системы – это женщины, поэтому мы смело можем заявить о том, что у системы социальной защиты женское лицо.
Виктория Ходосок:
Какие социальные услуги сегодня наиболее востребованы у населения? И кто на них может рассчитывать?
Екатерина Коледа:
Нашими учреждениями оказывается широкий спектр социальных услуг для различных категорий граждан. Так сложилось, что основными получателями наших услуг являются нетрудоспособные граждане. Это пенсионеры, инвалиды, которые в силу своего состояния здоровья, иных каких-то особенностей, утратили некоторую способность к самообслуживанию. Поэтому наиболее востребованными сегодня являются услуги, предоставляемые на дому. В основном это помощь в быту. Такими услугами сегодня пользуются порядка 100 тысяч граждан.
Виктория Ходосок:
А как определить, что человек нуждается и может он рассчитывать на социальное какое-то обслуживание?
Екатерина Коледа:
Сегодня в нашей стране используется медицинская модель определения степени нуждаемости человека в социальных услугах. То есть, заключение выдается учреждением здравоохранения на основании его состояния здоровья.
Эпидситуация не сказалась на предоставлении услуг нашим гражданам
Виктория Ходосок:
Какие прогрессивные методы вводятся в обслуживание людей с инвалидностью?
Екатерина Коледа:
Про прогрессивные судить сложно, но можем сказать, что очень востребованы услуги сопровождаемого проживания. Эта услуга была введена в 2013 году. И заключается она в помощи инвалидам в самостоятельном проживании в домашних условиях.
Виктория Ходосок:
То есть получается, что соцработник не приходит, а живет?
Соцработниками оказывались услуги и гражданам, которые не находились у них на обслуживании
Екатерина Коледа:
В учреждениях социального обслуживания работают не только социальные работники. Это и психологи, и юристы, и специалисты по социальной работе, кроме социальных работников. Поэтому эти функции выполняют в том числе другие специалисты.
Виктория Ходосок:
А как эпидситуация сказалась на оказание социальных услуг нуждающимся?
Екатерина Коледа:
Мы можем сказать, что эпидситуация не сказалась на предоставлении услуг нашим гражданам, поскольку все обязательства, которые на себя взяла наша социальная служба, они были выполнены в полном размере. И эпидситуация не остановила выполнение нашими специалистами своих обязанностей. Хочу отметить, что социальными работниками оказывались услуги и гражданам, которые не находились у них на обслуживании. Это пенсионеры и те граждане, которым было сложно выйти в магазин. Им была обеспечена доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и прочее. Точно также и не закрывались наши стационарные учреждения социального обслуживания.
С 1 января 2022 года пересмотрен размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетной сферы
Виктория Ходосок:
Поскольку работа ответственная, будут ли увеличиваться зарплаты социальных работников?
Екатерина Коледа:
Безусловно. Уже с 1 января 2022 года пересмотрен размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетной сферы, к которым в том числе относятся и работники учреждений социального обслуживания. Оно увеличено на 4,5 %, ее размер с 1 января составляет 207 рублей. Кроме того, с 1 января 2022 года для работников системы социального обслуживания вводится отдельная дополнительная стимулирующая выплата – надбавка за работу в системе социального обслуживания, размер которой будет варьироваться в зависимости от занимаемой должности, от 20 до 90 % базовой ставки.