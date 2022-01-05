Почти 100 тысячам белорусов оказывают помощь на дому. Кто сегодня работает в соцзащите и сколько им платят?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: в пандемию милосердие, сострадание и человеколюбие буквально спасают жизни людей. На плечах соцработников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто сегодня работает в сфере социальной защиты, какие услуги наиболее востребованы у населения и какие прогрессивные методы вводятся в обслуживании людей с инвалидностью? Ответы у гостя студии – Екатерины Коледы, начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты. В системе Министерства труда и социальной защиты сегодня работают более 40 тысяч человек Виктория Ходосок, СТВ:

Какие вопросы сегодня решает сфера социальной защиты и сколько человек на профессиональной основе оказывают помощь людям?

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты:

В первую очередь хотелось бы отметить, что в центре нашей деятельности, в центре деятельности сферы социальной защиты является человек. Но это человек, который по тем или иным причинам находится в трудной жизненной ситуации, поэтому наша основная задача – поддержать человека в этой трудной жизненной ситуации либо помочь ему адаптироваться к новым условиям.

Что касается численности работников, то в целом в системе Министерства труда и социальной защиты сегодня работают более 40 тысяч человек. Но традиционно именно к системе социальной защиты относятся работники территориальных центров, домов-интернатов, а также работники, которые занимаются назначением выплаты пенсий, пособий государственной адресной социальной помощи. Территориальных центров сегодня в нашей стране 146, в них работают более 21 тысячи человек. Социальных работников более 11 тысяч. В домах-интернатах свою функцию выполняют более 12 тысяч человек. Виктория Ходосок:

Давайте поговорим о составе работников. Наверняка, это женщины.

Наиболее востребованными сегодня являются услуги, предоставляемые на дому. В основном это помощь в быту Екатерина Коледа:

Безусловно, да. 86 % работников нашей системы – это женщины, поэтому мы смело можем заявить о том, что у системы социальной защиты женское лицо. Виктория Ходосок:

Какие социальные услуги сегодня наиболее востребованы у населения? И кто на них может рассчитывать? Екатерина Коледа:

Нашими учреждениями оказывается широкий спектр социальных услуг для различных категорий граждан. Так сложилось, что основными получателями наших услуг являются нетрудоспособные граждане. Это пенсионеры, инвалиды, которые в силу своего состояния здоровья, иных каких-то особенностей, утратили некоторую способность к самообслуживанию. Поэтому наиболее востребованными сегодня являются услуги, предоставляемые на дому. В основном это помощь в быту. Такими услугами сегодня пользуются порядка 100 тысяч граждан. Виктория Ходосок:

А как определить, что человек нуждается и может он рассчитывать на социальное какое-то обслуживание? Екатерина Коледа:

Сегодня в нашей стране используется медицинская модель определения степени нуждаемости человека в социальных услугах. То есть, заключение выдается учреждением здравоохранения на основании его состояния здоровья.

Эпидситуация не сказалась на предоставлении услуг нашим гражданам Виктория Ходосок:

Какие прогрессивные методы вводятся в обслуживание людей с инвалидностью? Екатерина Коледа:

Про прогрессивные судить сложно, но можем сказать, что очень востребованы услуги сопровождаемого проживания. Эта услуга была введена в 2013 году. И заключается она в помощи инвалидам в самостоятельном проживании в домашних условиях. Виктория Ходосок:

То есть получается, что соцработник не приходит, а живет? Соцработниками оказывались услуги и гражданам, которые не находились у них на обслуживании Екатерина Коледа:

В учреждениях социального обслуживания работают не только социальные работники. Это и психологи, и юристы, и специалисты по социальной работе, кроме социальных работников. Поэтому эти функции выполняют в том числе другие специалисты. Виктория Ходосок:

А как эпидситуация сказалась на оказание социальных услуг нуждающимся? Екатерина Коледа:

Мы можем сказать, что эпидситуация не сказалась на предоставлении услуг нашим гражданам, поскольку все обязательства, которые на себя взяла наша социальная служба, они были выполнены в полном размере. И эпидситуация не остановила выполнение нашими специалистами своих обязанностей. Хочу отметить, что социальными работниками оказывались услуги и гражданам, которые не находились у них на обслуживании. Это пенсионеры и те граждане, которым было сложно выйти в магазин. Им была обеспечена доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и прочее. Точно также и не закрывались наши стационарные учреждения социального обслуживания.