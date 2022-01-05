«Агрессивен, не узнает никого и представляет опасность». Что делать, если в семье есть больной деменцией?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Наталья, наверное, многих беспокоит такой острый вопрос. Если в семье у пожилого человека уже деменция, то только не коронавирусные ограничения они испытывают, а ограничения в жизни. Потому что жить с этим человеком очень сложно, и помощь не всегда приходит. Старик на руках, на плечах всецело своих детей. Может быть, можно куда-то обратиться, чтобы была какая-то дополнительная помощь – сиделка, няня или кто-то подобный? Потому что с такими людьми не все готовы оставаться одни дома. Как быть людям, которые обречены, скажем так, на какое-то время заботиться о человеке, который агрессивен, не узнает никого и представляет опасность?
Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Минтруда и соцзащиты:
В зависимости от степени тяжести заболевания у нас определен спектр услуг для этой категории граждан. Если у человека деменция и, в принципе, он не представляет опасности для окружающих, но надо создавать ему безопасные условия и осуществлять за ним присмотр, то у нас в территориальных центрах организованы такие услуги. В этом году услуги дневного присмотра введены. Оказывают эту услугу наши сиделки. Услуга оказывается до 40 часов в неделю, услуга платная. Обращаться нужно в территориальный центр. Если же заболевание очень тяжелое, и человек представляет опасность для общества, то это дом-интернат.
Сегодня их 104. Где можно перезимовать одиноким пенсионерам в Беларуси – подробнее здесь.