«Агрессивен, не узнает никого и представляет опасность». Что делать, если в семье есть больной деменцией?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Наталья, наверное, многих беспокоит такой острый вопрос. Если в семье у пожилого человека уже деменция, то только не коронавирусные ограничения они испытывают, а ограничения в жизни. Потому что жить с этим человеком очень сложно, и помощь не всегда приходит. Старик на руках, на плечах всецело своих детей. Может быть, можно куда-то обратиться, чтобы была какая-то дополнительная помощь – сиделка, няня или кто-то подобный? Потому что с такими людьми не все готовы оставаться одни дома. Как быть людям, которые обречены, скажем так, на какое-то время заботиться о человеке, который агрессивен, не узнает никого и представляет опасность?