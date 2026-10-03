Новости по тегу #Пенсионеры

Фронт работ для добровольцев по-настоящему огромный. Парни и девушки колют дрова пожилым гражданам. Активисты наводят порядок во дворах и чистят придомовые территории.
Сюда приехали около 250 участников из Беларуси и России.
Каждое утро пробежка, а на выходных сцена. 58 лет женщина отдала общепиту. Работа в буфете стала делом жизни, а любовь к искусству тем, что наполняло жизнь смыслом за пределами профессии.
Всего в пансионате более 15 направлений по интересам. Это и занятия в творческих мастерских, и в музыкальных классах.
В Минском пансионате «Гармония» уверены: иногда, чтобы исцелить душу, достаточно просто посадить семечко.
Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Смарт-курс 60+ помогает старшему поколению освоить инновации. Работа на планшете и в смартфоне теперь для них не в новинку, а уже часть повседневности.
Поддержка старшего поколения требует значительных ресурсов: на пенсионное обеспечение направляется примерно 9 % ВВП.
Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10%.
В этом году проект охватил отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А также детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие». На этот раз подарок – грузовой электроскутер.
Об этом сообщила министр труда и социальной защиты в ходе марафона «От всей души».
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33