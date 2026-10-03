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Новости по тегу #Пенсионеры

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси
03 октября 2026 17:23

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси

В чем секрет активного долголетия? Витебск принимает союзный слет старшего поколения
23 сентября 2026 17:16

В чем секрет активного долголетия? Витебск принимает союзный слет старшего поколения

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска
24 июня 2026 15:42

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска

Труд, приносящий наслаждение – побывали в творческих мастерских социального пансионата «Родник»
02 мая 2026 13:37

Труд, приносящий наслаждение – побывали в творческих мастерских социального пансионата «Родник»

Лечение – это не только таблетки и уколы. Разбираемся в пользе реабилитации растениями
14 марта 2026 13:20

Лечение – это не только таблетки и уколы. Разбираемся в пользе реабилитации растениями

Забота о старшем поколении! Пенсии в Беларуси с 1 февраля вырастут на 10%
31 января 2026 13:33

Забота о старшем поколении! Пенсии в Беларуси с 1 февраля вырастут на 10%

Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности
23 января 2026 09:41

Белорусские бабушки с гаджетами – на «ты»! Как в ТЦСОН обучают цифровой грамотности

Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?
20 января 2026 16:57

Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?

В феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд рублей – Минтруда
20 января 2026 08:32

В феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд рублей – Минтруда

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»
16 января 2026 11:01

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»
13 января 2026 17:28

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси
13 января 2026 07:24

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси