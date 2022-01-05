Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной

Новости Беларуси. Закон «О геноциде белорусского народа» подписан Президентом. Документ будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения такой информации в СМИ либо в интернете. Закон юридически признает геноцид нашего народа нацистскими преступниками и их пособниками не только в годы войны, но и в период до 1951 года.