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Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной

05 января 2022 16:51
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Новости Беларуси. Закон «О геноциде белорусского народа» подписан Президентом. Документ будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной-1

Документом устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения такой информации в СМИ либо в интернете. Закон юридически признает геноцид нашего народа нацистскими преступниками и их пособниками не только в годы войны, но и в период до 1951 года. 

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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