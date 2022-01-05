«Для разных категорий людей». На каких условиях пожилой человек может проживать в доме-интернате и сколько это стоит?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Такая форма помощи, как дома-интернаты. Елена, думаю, вы нам точно расскажите. Вообще изначально давайте начнем с того, какого типа они бывают?

Елена Свирид, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Комфортная жизнь»:

Наш дом-интернат «Комфортная жизнь» – это государственное учреждение Миноблисполкома, дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов. Он распахнул свои двери относительно недавно. Первых проживающим мы приняли в ноябре 2020 года. Это малокомплектный дом-интернат, рассчитан на 65 проживающих. Расположен в очень живописном и уютном месте Минского района. Нас с Острошицким Городком разделяет красивое озеро, сосновый лес. Кристина Сущеня:

Вот вы сказали, что рассчитан на 65 человек. На этот день заполняемость – все места заняты? Елена Свирид:

Нет, сегодня у нас есть свободные места, мы ждем своих проживающих. Люди постоянно звонят, интересуются, как расположить у нас своего родного человека, кто-то беспокоится о соседях. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Кто может претендовать на место в этом доме, и на каких условиях берут туда пожилых людей или же людей с инвалидностью?

Елена Свирид:

В доме-интернате могут проживать пожилые люди, достигшие возраста пенсионного и люди с инвалидностью первой, второй группы, признанные нуждающимися в постоянной посторонней помощи и уходе. Это заключение дает медицинская врачебно-консультационная комиссия. Человеку необходимо собрать пакет документов, чтобы получить путевку в дом-интернат, и приехать к нам. Мы ждем, места есть. Александра Каштанова:

А какие условия, оплачивается каким образом? Елена Свирид:

Пребывание в доме-интернате предусмотрено для разных категорий людей разное. Для одиноких пожилых людей, у которых на планете Земля нет родственников, можно пребывать в доме-интернате на условиях государственного обеспечения, то есть за 90 % своей пенсии. Если у пожилых людей есть дети трудоспособного возраста, в доме-интернате они будут располагаться на платной основе. То есть дети обязаны доплачивать до расчетной величины пребывания в доме-интернате. Это не есть та стоимость, которую государство затрачивает. Государство затрачивает в разы больше на пребывание человека в доме-интернате. Я считаю, что дети должны нести ответственность и помогать своим пожилым родителям, если они решаются на такой шаг. Конечно, сегодня понятно, что пребывание пожилого человека дома для него более комфортно, привычно. И до последнего стараются быть дома. Но иногда люди оказываются в таких ситуациях, когда существует необходимость.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Дети за границу, например, уезжают, некому посмотреть. Тоже тогда могут воспользоваться услугой и оставить своего родителя у вас, в доме-интернате? Если, например, дети живут и работают в другой стране, как я понимаю? Елена Свирид:

Да, и такие есть. Я хотела еще немножечко рассказать о том, что условия пребывания в доме-интернате по времени тоже делятся. Краткосрочное пребывание – то есть мы можем дать тем же детям, где пожилой человек живет в семье, временную передышку. Юлия Крыницкая:

В отпуск съездить? Елена Свирид:

Да, съездить в отпуск. Кому-то необходимо по работе отъехать. Допустим, путевка выделяется на месяц. Временное пребывание – полгода, год может человек прожить в интернате. И на постоянное пребывание. Для краткосрочного пребывания, когда такая временная передышка дается детям, даже сокращен пакет документов, которые необходимо предоставить в дом-интернат. Юлия Крыницкая:

Быстрее можно оформить эту услугу?

Елена Свирид:

Да, гораздо проще, быстрее его собрать. Юлия Крыницкая:

Елена, а как вы организовываете будни ваших подопечных? Елена Свирид:

Для организации досуга и интересного пребывания людей в доме-интернате в нашем штатном расписании предусмотрены такие специалисты, как психолог, который очень нужен в доме-интернате. Потому что все равно, как ни крути: узкий круг общения, иногда стрессовые ситуации разного характера. Психологические тренинги необходимы. Это руководители кружков, культорганизаторы, которые организуют спортивно-культурные мероприятия, различные игры, досуговые мероприятия. Это инструктор по лечебной физкультуре. Каждое наше утро начинается с утренней гимнастики, с приглашения на утреннюю зарядку.