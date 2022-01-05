«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области

Новости Беларуси. В Витебске 5 января принимал поздравления с круглой датой Василий Тимофеевич Мельянцов. Ветерану труда и участнику Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днем рождения! Таких людей практически не осталось. Вы мужественно держитесь. Здоровья вам, самое главное.

Судьба Василия Тимофеевича сложная. В раннем детстве он остался без отца и помогал матери поднимать на ноги большую семью.

В июле 1941 года его призвали в армию – защищать Родину от захватчиков. За это он имеет награды «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа».

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

За 100 лет прошли, наверное, основные события нашей истории. Это две войны, становление нашего государства, поэтому все настолько символично. Плюс еще сегодня наши соцработники отмечают свой профессиональный праздник. Я думаю, они делают очень важную и не всегда заметную работу.