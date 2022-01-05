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«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области

05 января 2022 16:27
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Новости Беларуси. В Витебске 5 января принимал поздравления с круглой датой Василий Тимофеевич Мельянцов. Ветерану труда и участнику Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области-1

С днем рождения! Таких людей практически не осталось. Вы мужественно держитесь. Здоровья вам, самое главное.  

«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области-4

Судьба Василия Тимофеевича сложная. В раннем детстве он остался без отца и помогал матери поднимать на ноги большую семью.

«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области-7

В июле 1941 года его призвали в армию – защищать Родину от захватчиков. За это он имеет награды «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа».  

«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области-10

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:  
За 100 лет прошли, наверное, основные события нашей истории. Это две войны, становление нашего государства, поэтому все настолько символично. Плюс еще сегодня наши соцработники отмечают свой профессиональный праздник. Я думаю, они делают очень важную и не всегда заметную работу.  

«Таких людей практически не осталось». Со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Витебской области-13

В день рождения, кроме подарков, юбиляру вручили и новый паспорт. Имениннику пожелали здоровья и оставаться примером для молодежи.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Субботин # Василий Мельянцов # Фотофакт

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