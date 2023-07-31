Появилась здоровая конкуренция. Как производители привлекают покупателей к своему бренду?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас в области то же самое проходит, хотя бы в каком-то виде? Это Витебская область. Там чуть другие условия.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:
У нас четкая и понятная система. Самое главное, прежде всего обеспечить свою переработку, переработка насытит Минскую область, излишки продать за пределы. Другие области и на экспорт.
Алена Сырова, СТВ:
Помните, как в прошлом году молоко убежало?
Сергей Примаченко:
Бывает. У меня это факт исключения небольшой.
Алена Сырова:
Хотелось заработать на экспорте больше.
Сергей Примаченко:
Сегодня ситуация стабильна, перерабатывающие предприятия перерабатывают достаточный объем молока. Сегодня мы прекрасно понимаем. Сегодня рынок насыщен. Мы уже, наверное, потребителя разноплановой продукцией насытили. Вы видите, что в магазинах ассортимент очень большой. А почему нет Верхнедвинского? Потому что Минская область борется, наши производители на прилавок, чтобы была именно наша продукция.
Кирилл Казаков:
Для того, чтобы Верхнедвинский, надо ехать в Витебскую область.
Сергей Примаченко:
Это уже конкуренция, это здравый смысл. Когда уже между собой предприятия создают продукцию и конкурируют.
Алена Сырова:
Что вы думаете о такой вот локальный конкуренции? Кирилл говорит, о том, что это вполне может быть нашей фишкой. Я как потребитель знаю, что, условно говоря, колбасы лучше у одних, сыры лучше у других. Я знаю, что могу приехать, посмотреть, ага, эти коровки пасутся в таком-то поле.
Кирилл Казаков:
В Европе есть география. 60 километров вокруг производства. Вот это как бы ближайший круг локального. Может, мы путаем?
Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» Могилевской области:
Вы знаете, вот каждая область или регион, понятное дело, у них есть свои задачи, которые поставлены главой государства и так далее. Поэтому есть какие-то вопросы, которые связаны с реализацией продукции своего региона. Но люди все равно всегда проголосуют вкусом или рублем, если это дороже или дешевле. Правильно коллеги говорят, что тут должна быть настойчивость, чтобы внедриться в какой-то регион. Второе – конкурентоспособность.
Алена Сырова:
С другой стороны, а зачем вам внедряться на полки минских магазинов? Если можно благополучно экспортировать в Россию и в ус себе не дуть.
Кирилл Казаков:
Но ты же хочешь верхнедвинского сыра.
Алена Сырова:
Бизнес, ничего личного.
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