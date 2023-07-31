Появилась здоровая конкуренция. Как производители привлекают покупателей к своему бренду?

Кирилл Казаков, СТВ: У вас в области то же самое проходит, хотя бы в каком-то виде? Это Витебская область. Там чуть другие условия.

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу « По существу » для обсуждения важных вопросов.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:

У нас четкая и понятная система. Самое главное, прежде всего обеспечить свою переработку, переработка насытит Минскую область, излишки продать за пределы. Другие области и на экспорт.

Алена Сырова, СТВ:

Помните, как в прошлом году молоко убежало?

Сергей Примаченко:

Бывает. У меня это факт исключения небольшой.

Алена Сырова:

Хотелось заработать на экспорте больше.

Сергей Примаченко:

Сегодня ситуация стабильна, перерабатывающие предприятия перерабатывают достаточный объем молока. Сегодня мы прекрасно понимаем. Сегодня рынок насыщен. Мы уже, наверное, потребителя разноплановой продукцией насытили. Вы видите, что в магазинах ассортимент очень большой. А почему нет Верхнедвинского? Потому что Минская область борется, наши производители на прилавок, чтобы была именно наша продукция.

Кирилл Казаков:

Для того, чтобы Верхнедвинский, надо ехать в Витебскую область.

Сергей Примаченко:

Это уже конкуренция, это здравый смысл. Когда уже между собой предприятия создают продукцию и конкурируют.

Алена Сырова:

Что вы думаете о такой вот локальный конкуренции? Кирилл говорит, о том, что это вполне может быть нашей фишкой. Я как потребитель знаю, что, условно говоря, колбасы лучше у одних, сыры лучше у других. Я знаю, что могу приехать, посмотреть, ага, эти коровки пасутся в таком-то поле.

Кирилл Казаков:

В Европе есть география. 60 километров вокруг производства. Вот это как бы ближайший круг локального. Может, мы путаем?