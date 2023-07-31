Чтобы начальник не ругался – прокурор рассказал, зачем делают приписки в АПК
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
Бывают случайности и человеческие факторы. Но мне кажется, что это скорее исключение. Чаще люди идут на приписки абсолютно сознательно.
Максим Дацькевич, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси:
Безусловно, возможно, даже подмена понятий произошла. Еще в декабре 2022 года Совет министров подготовил и издал постановление, в соответствии с которым к 8 июля 2023 года всем сельхозпредприятиям, организациям, органам власти и управления в сфере сельского хозяйства необходимо было принять меры по обеспечению готовности техники на 95 %. Нам рассказали действительно человеческий фактор, не так поняли задание. Но на 8 число, на контрольную дату, средство было не в том состоянии. И при проведении проверочных предприятий, в том числе и КГК, было установлено, что она неисправна. Но как тогда назвать ситуацию в Миорском районе Витебской области? Где успешно доложили о готовности к уборочной кампании 47 комбайнов, а при прокурорской проверке установлено, что их не 47, а 37. Практически четверть приписали, а сообщили людям, уполномоченным принять решение, недостоверные сведения.
Алена Сырова:
Объясните мне, как говорится, для тех, кто в танке. Если мы говорим о том, что есть какая-то техника. И ее не хватает, объективно, чтобы убрать каике-то площади, ее не хватает. Так можно же поднять вопрос выше и, наверное, как-то решать с другими органами, чтобы этой техникой обзавестись.
Кирилл Казаков:
Либо чтобы она во время уборки переехала из другого района.
Алена Сырова:
То есть, получается, этой же припиской осознанно вредят сами себе. Так бы их вопрос решался, а получается, что на бумаге есть, а по факту мучаемся с тем, что имеем. В чем мотивация этих людей?
Максим Дацькевич:
Зачем? Это, наверное, сиюминутная выгода, которая позволяет избежать критики.
Алена Сырова:
Премию получить?
Максим Дацькевич:
В том числе, возможно, и премия. На мой взгляд, прямо сейчас в этот данный момент приписка решает одну сиюминутную задачу – отсутствие каких-либо претензий со стороны вышестоящего руководства, которое должно и вправе упрекнуть за ту нерадивость, почему к условной дате не была подготовлена техника.
Алена Сырова:
То есть мы не общую цель преследуем, а то, чтобы не поругали.
Максим Дацькевич:
Преследование общей цели – это совсем тогда какой-то террористический акт по отношению к государству.
Алена Сырова:
Я не говорю с негативной точки зрения. То есть человек не думает о результате, а думает о том, как бы не получить по шапке.
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