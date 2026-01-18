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Новости по тегу #Сергей Примаченко

АПК зимой не отдыхает – готовы ли аграрии к морозам и в чём плюсы сугробов?
18 января 2026 16:57

АПК зимой не отдыхает – готовы ли аграрии к морозам и в чём плюсы сугробов?

В Минской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 500 тыс. га
10 июля 2025 13:46

В Минской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 500 тыс. га

Аграрии Минской области борются с последствиями весенних заморозков
23 мая 2025 14:03

Аграрии Минской области борются с последствиями весенних заморозков

Сергей Примаченко рассказал, как влияет на посевы аномально тёплая зима в Беларуси
01 февраля 2025 13:32

Сергей Примаченко рассказал, как влияет на посевы аномально тёплая зима в Беларуси

«Как посеял, так и убрал». Кто принимает решение на агрохозяйствах?
31 июля 2023 18:57

«Как посеял, так и убрал». Кто принимает решение на агрохозяйствах?

Появилась здоровая конкуренция. Как производители привлекают покупателей к своему бренду?
31 июля 2023 18:46

Появилась здоровая конкуренция. Как производители привлекают покупателей к своему бренду?

Засуха прошла, урожай трав будет хорошим. Как белорусские аграрии учатся на ошибках прошлых лет?
31 июля 2023 18:21

Засуха прошла, урожай трав будет хорошим. Как белорусские аграрии учатся на ошибках прошлых лет?

Представитель Миноблисполкома объяснил, почему заниматься сельским хозяйством должно государство
31 июля 2023 18:20

Представитель Миноблисполкома объяснил, почему заниматься сельским хозяйством должно государство

Опасная конкуренция или стимул улучшаться? Разбираемся, нужны ли магазины целиком из белорусских брендов
31 июля 2023 17:59

Опасная конкуренция или стимул улучшаться? Разбираемся, нужны ли магазины целиком из белорусских брендов

Лидеры уборочной-2023. Первых двухтысячников наградили в Минской области
24 июля 2023 17:20

Лидеры уборочной-2023. Первых двухтысячников наградили в Минской области

«Трудимся, если дождя нету, до 8-9 часов». В Клецком районе поздравили первых комбайнеров-тысячников
11 июля 2023 16:35

«Трудимся, если дождя нету, до 8-9 часов». В Клецком районе поздравили первых комбайнеров-тысячников

В Минской области уже намолотили около 10 тысяч тонн озимого ячменя
06 июля 2023 07:00

В Минской области уже намолотили около 10 тысяч тонн озимого ячменя