Новости по тегу #Сергей Примаченко

Зимний минус хоть и не «в плюс», но статистику точно не портит.
Перед АПК стоит четкая задача: планировать работу и расставлять приоритеты, чтобы не терять ценное время.
Сельхозорганизации центрального региона в эти дни активны на полевых работах. Так, местами аграрии пересевают кукурузу – для этого есть резерв семян.
Нынешняя зима в Беларуси – стала аномально теплой, и последствия могут серьезно отразиться на посевах.
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