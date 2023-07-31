«Партия будет работать не только «верхушечным» образом». Романов об открытии гродненского отделения «Белой Руси»

Новости Беларуси. Партийное строительство в нашей стране развивается эволюционным путем. В Гродно появилось областное отделение партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально ячейка политической организации формировалась в районах. Ее участники, а это более 80 человек, были делегированы в областной центр на учредительную конференцию, где и получили членские билеты, а также свидетельство о регистрации областного отделения партии. Ее возглавил, по решению большинства голосов, Виктор Пранюк, который является заместителем председателя Гродненского облисполкома. На встрече обозначили и повестку дня для партийных работников: это кадровый резерв, партийная дипломатия и участие в электоральной кампании.

Виктор Пранюк, председатель Гродненского областного объединения белорусской партии «Белая Русь»:

Мы ставим задачу – это информационная работа, информационная пропаганда, рассказ о деятельности политической партии. Конечно же, кадровая работа, подготовка будущих членов партии к вступлению в партию, а также работа с молодежью. Немаловажно, это и взаимодействие с областными структурами, взаимодействие с регионами Российской Федерации вместе с другими партиями, которые имеют подобную платформу.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Поставлена задача на Всебелорусском народном собрании развивать регионы. И один из приоритетов – это сильные регионы. И в этом смысле партия будет работать не столько «верхушечным» образом, сколько в целом в нашей стране.