Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»

Перспективы сотрудничества в сфере экономики, образования и культуры. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдер Ханом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обсудили поставки пассажирской и сельскохозяйственной техники. Также речь шла о расширении сотрудничества и увеличении товарооборота. Беларусь поставляет в Пакистан тракторы и запасные части к ним, грузовые автомобили, жгуты синтетических нитей. Пакистан экспортирует в нашу страну пищевые продукты, изделия и материалы из кожи, ткани.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Можем решить ряд вопросов, которые позволят значительно увеличить товарооборот между нашими странами. Мы пригласили наших коллег на экономический форум, который мы традиционно в сентябре планируем провести. Пригласили представителей бизнеса, которые, я думаю, смогут приехать и здесь, на месте, обсудить с представителями нашего бизнеса самые различные направления деятельности, посещение наших организаций, предприятий. Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

МТЗ – главный экспортер сельскохозяйственной техники в Пакистан. Так, 2021 году были поставлены тракторы на 15 миллионов долларов. В свою очередь Пакистан поставляет в Беларусь текстиль, рис и различные виды фруктов.