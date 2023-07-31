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Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»

31 июля 2023 18:45
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Перспективы сотрудничества в сфере экономики, образования и культуры. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдер Ханом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»-1

Обсудили поставки пассажирской и сельскохозяйственной техники. Также речь шла о расширении сотрудничества и увеличении товарооборота. Беларусь поставляет в Пакистан тракторы и запасные части к ним, грузовые автомобили, жгуты синтетических нитей. Пакистан экспортирует в нашу страну пищевые продукты, изделия и материалы из кожи, ткани.

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Можем решить ряд вопросов, которые позволят значительно увеличить товарооборот между нашими странами. Мы пригласили наших коллег на экономический форум, который мы традиционно в сентябре планируем провести. Пригласили представителей бизнеса, которые, я думаю, смогут приехать и здесь, на месте, обсудить с представителями нашего бизнеса самые различные направления деятельности, посещение наших организаций, предприятий. Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота.

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»-7

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
МТЗ главный экспортер сельскохозяйственной техники в Пакистан. Так, 2021 году были поставлены тракторы на 15 миллионов долларов. В свою очередь Пакистан поставляет в Беларусь текстиль, рис и различные виды фруктов.

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»-10

В 2024 году Пакистан и Беларусь отпразднуют 30-летие дипломатических отношений. К круглой дате в Минске организуют различные культурные мероприятия.

# Беларусь-Пакистан # общество # Владимир Кухарев # Саджад Хайдер Хан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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