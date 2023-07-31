«Обмануть кого-либо – это достаточно трудно». Вот что думают о приписках в Столбцовском районе
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
Денис Сергеевич опирается на ту информацию, которую предоставляют его подчиненные и его работники. Если они будут предоставлять какую-то неправдивую и фейковую картину, то он не сможет эффективно принимать решения. У вас с этим проблемы есть?
Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:
Знаете, Денис Сергеевич не оторванный от мира, я владею всецело ситуацией в Столбцовском районе и в сельском хозяйстве. Обмануть кого-либо – это достаточно трудно. К сожалению, такие факты (хоть и крайне редкие в последнее время) присутствуют иногда. И даже не из-за того, что люди хотят лучше выглядеть посредством этой приписки, а потому что есть невнимательность в отчетности, что-то поставили не туда. На самом деле, яркий пример могу рассказать.
Алена Сырова:
Давайте, потому что я что-то не верю, что по невнимательности приписку сделали.
Кирилл Казаков, СТВ:
Потому что, если говорить о том, что сельское хозяйство – это все-таки прибыльный бизнес, когда ты начинаешь считать невнимательно, ты же, вроде как, и свои деньги теряешь.
Денис Колесень:
Пример свежий, после совещания у главы государства, повторная проверка Госконтроля. И зерносушильный комплекс одного из наших хозяйств. По учету стоит два, шесть лет не используются, графа отчетности гласит о том, что будут участвовать, не будут участвовать. Их поставили два, но не планировали к участию, но поставили два исправных. Это не было желание не сделать и показать, что сделали. Специалист на своем уровне ошибся. Госконтроль выявил, справедливо. Мы в общении пытались уточнить эти моменты. Я для себя потом отметил, что если сейчас не подойти принципиально, то тот же самый специалист сделает ту же ошибку. А на сегодня уже посредством предписания и Комитета государственного контроля это надолго отложится в памяти и позволит избежать в последующем. А так в целом на этапе проверки каких-то явных фактов приписок не было установлено.
Кирилл Казаков:
Денис Сергеевич, смотрите, вообще, по всей стране ваши земли Несвижский, Столбцовский район – этот кусочек. Он чаще всего считается очень урожайным. Там действительно большие урожаи, всегда примеры. Вы, в принципе, когда смотрите на соседей, вы чувствуете, что у вас земля другая? Чтобы понимать, как это – управлять землей, где урожай больше, там от людей зависит или все-таки Бог подал? Или там, например, где она не уродила.
Денис Колесень:
Знаете, уже наука, селекция, технологии шагнули настолько вперед, что уже трудно списывать что-то на погодный фактор. Мы научились работать в этих условиях. Но и Столбцовский район делится на две части: юг и север, назовем. Юг – это ближе к Несвижу, где мы получаем, конечно, значительно лучший результат. И сегодня с отдельных полей идет 100 центнеров, невзирая на засуху. Но есть и север, где большая лесистость. Там, кадастровая оценка, 26 баллов. Конечно, там получить 100 центнеров тяжело, но и 35 центнеров оттуда – уже хорошо.
Алена Сырова:
Но средняя температура по больнице все равно хорошая.
Денис Колесень:
Ну, неплохая, да. Себя обеспечиваем.
Читайте также:
Генпрокуратура: хищения во время уборочной наносят меньше вреда государству, чем приписки
«Люди живут, получают всегда вовремя достойную зарплату». Есть ли прибыль у белорусского сельского хозяйства?
«Мы не можем изменить климат». В Беларуси зона рискованного земледелия? Мнение ученого