«Обмануть кого-либо – это достаточно трудно». Вот что думают о приписках в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов. Алена Сырова, СТВ:

Денис Сергеевич опирается на ту информацию, которую предоставляют его подчиненные и его работники. Если они будут предоставлять какую-то неправдивую и фейковую картину, то он не сможет эффективно принимать решения. У вас с этим проблемы есть?

Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:

Знаете, Денис Сергеевич не оторванный от мира, я владею всецело ситуацией в Столбцовском районе и в сельском хозяйстве. Обмануть кого-либо – это достаточно трудно. К сожалению, такие факты (хоть и крайне редкие в последнее время) присутствуют иногда. И даже не из-за того, что люди хотят лучше выглядеть посредством этой приписки, а потому что есть невнимательность в отчетности, что-то поставили не туда. На самом деле, яркий пример могу рассказать. Алена Сырова:

Давайте, потому что я что-то не верю, что по невнимательности приписку сделали. Кирилл Казаков, СТВ:

Потому что, если говорить о том, что сельское хозяйство – это все-таки прибыльный бизнес, когда ты начинаешь считать невнимательно, ты же, вроде как, и свои деньги теряешь.

Денис Колесень:

Пример свежий, после совещания у главы государства, повторная проверка Госконтроля. И зерносушильный комплекс одного из наших хозяйств. По учету стоит два, шесть лет не используются, графа отчетности гласит о том, что будут участвовать, не будут участвовать. Их поставили два, но не планировали к участию, но поставили два исправных. Это не было желание не сделать и показать, что сделали. Специалист на своем уровне ошибся. Госконтроль выявил, справедливо. Мы в общении пытались уточнить эти моменты. Я для себя потом отметил, что если сейчас не подойти принципиально, то тот же самый специалист сделает ту же ошибку. А на сегодня уже посредством предписания и Комитета государственного контроля это надолго отложится в памяти и позволит избежать в последующем. А так в целом на этапе проверки каких-то явных фактов приписок не было установлено.