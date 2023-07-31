«Темпы роста экспорта – более 170 % у нас». Насколько популярна белорусская техника за границей?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о внутреннем рынке, о потребностях белорусских производителей, но смею предположить, что у вас это далеко не самая важная целевая аудитория, что вы настроены на ту же Россию, которая сейчас пытается закрыть те бреши, которые образовались в связи с санкциями, которые на них обрушились неожиданно. Мы всегда жили с осознанием того, что на Деда Мороза надейся, а сам не плошай, у них ситуация сложилась несколько другая. Вот вы массово зашли на российский рынок, он поглощает все, у вас сейчас золотой век образовался.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР»:

Как бы там ни было, Республика Беларусь – приоритетный рынок для нас с точки зрения поставки и обеспечения продовольственно-технологической безопасности родины. Мы здесь работаем, живем, поэтому контракты на поставку техники для внутреннего рынка мы исполняем, как часы, без единой задержки. Да, сегодня российский рынок более емкий, он импортонасыщенный был больше, но сказать, что на сегодня такой повальный спрос на технику, – я бы тут уже не стал настолько быть оптимистичным. Да, спрос увеличился, причем спрос увеличился по всей линейке нами производимой продукции. Темпы роста экспорта – более 170 % у нас. Кирилл Казаков, СТВ:

Это за какой период? Андрей Яроцкий:

Это за 6 месяцев. Сельхозка – мы не успеваем пока делать для внутреннего рынка. Мощности начинаем развивать совместно с российскими партнерами. Недавно «АМКОДОР» выкупил совместно с компанией российской «Трансмашхолдинг» Липецкий тракторный завод. Алена Сырова:

А не получится так, что вот вы сейчас наращиваете мощности, да, делаете-делаете, но китайцы тоже не спят. И со своей техникой заходят на российский рынок и составляют конкуренцию.