Раньше такой сыр только на картинках видели. Как Беларусь стала топовым производителем молочной продукции?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов. Кирилл Казаков, СТВ:

Вот тут они все про технику, про технику, про Китай. Я прекрасно понимаю, что, возможно, с трактором китайским мы еще должны тягаться. Но с нашим сыром точно нет. Я же вот начал уже говорить о том, что все смеялись, потому что молоко, творог, сыр... Ну делают и делают. Кефир с зелеными крышечками, ряженка с полосочками. А тут вдруг резко оказалось, что Беларусь вся, в разных регионах страны, начала делать сыр, который только раньше смотрела на картинках. И вдруг мы оказались в лидерах. И почему-то мы пошли тем же сам путем, что Голландия, Новая Зеландия, Финляндия, то есть страны небольшие, но молочные.

И их знают во всем мире. Мы уже ворвались в эту пятерку или только пока в статистике пятерка? А еще вот вверху потребительских пониманий белорусский сыр только на территории СНГ.

Василий Губанов, директор Верхнедвинского маслосырзавода:

Верхнедвинский маслосырзавод уже работает 90 лет. В 1932-м году он был создан, за это время, конечно, очень много всего изменилось. И сегодня Верхнедвинский маслосырзавод – одно из передовых предприятий не только Витебской области, наверное, не побоюсь сказать, Республики Беларуси. 70 % продукции, которая выпускается, производится на заводе – это экспорт. Конечно, в первую очередь это Российская Федерация. 70 % сыров уходит именно в Российскую Федерацию. Предприятие заточено на производстве элитных сыров: пармезан, маасдам. Кирилл Казаков:

Выдержанные, о которых раньше мы только читали. Василий Губанов:

Сыры пропионовой группы, которые относятся к элитным сырам. Понятно, что цена, конечно, для белорусского рынка, возможно, чуть дороговато, порядка 20 рублей. Но для российских потребителей это приемлемая цена. Алена Сырова, СТВ:

Я попутно поделюсь своей болью, потому что был какой-то период, сейчас, возможно, где-то по моим ощущениям, полегче. Даже когда с главой государства мы ездим в разные поездки, эта дегустация бесконечная, все такое разнообразное, такое классное. Потом прихожу в магазин в один, во второй, и на полках вот этого найти не могу. Я людям рассказываю, там было вкусно, там было вкусно. Я запоминаю название заводов. Но не всегда могу это найти на полках в магазине. В какой-то период я помню, что меня даже такое зло разобрало, потому что лежит российский сыр, и его по ощущениям больше, чем белорусского. Василий Губанов:

Я могу сказать: приезжайте к нам в Верхнедвинск, мы вас угостим. А в Минске мы работаем с сетями. Это «Евроопт» и другие сети. Алена Сырова:

«Любимый Брест», например, в торговом центре «Столица». Он открылся, раскрутился прежде всего на своем кобринском мороженом, туда очереди стоят. Не пробиться ни в будние, ни в выходные. Может, вам как-то открыть свой филиал? Тем более, что скоро Минске появится такой большой торговый центр.

Василий Губанов:

Мы продумаем этот вопрос. Я думаю, что ближайшее время примем решение. Но будем говорить, конечно, цены на аренду кусаются в Минске, поэтому не все так просто. Но я скажу так, что по области Витебской мы очень широко представлены, в пределах нашего региона Верхнедвинск, ближайшие – Полоцк, Новополоцк, у нас 11 торговых точек, на которых мы реализовываем эту продукцию. Еще раз хочу сказать, основной упор – это экспорт. Потому что это тот локомотив, который тянет экономику не только предприятия, но и района в целом. Алена Сырова:

Хочу вас про сырье спросить. Когда появилась вот эта история с сырьевыми зонами, как изменилась ваша жизнь? Василий Губанов:

Вы имеете в виду широко известный 70-й Указ? Алена Сырова:

Да. Василий Губанов:

Казалось бы, какое отношение наш завод имеет к уборочной кампании? Самое прямое. Когда был подписан 70-й Указ, были созданы агропромышленные объединения и Верхнедвинское агропромышленное объединение в том числе. Верхнедвинский маслосырзавод – это головное предприятие, агропромышленное объединение. У нас в 8 сельхозпредприятий. Мы не имеем возможность, наверное, административно управлять этими предприятиями. Есть определенная вертикаль, которую мы не должны нарушать. То есть все должно управляться так, как и должно быть. Но мы, имеем возможность оказывать им, спонсорскую безвозмездную помощь. У нас есть мехотряд, порядка 20 единиц техники, которыми мы оказываем услуги нашим предприятиям. За три года с момента издания Указа мы оказали безвозмездную и спонсорскую помощь своим предприятиям на сумму 5,2 миллиона рублей, для Верхнедвинского района это приличная сумма.