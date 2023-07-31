Раньше такой сыр только на картинках видели. Как Беларусь стала топовым производителем молочной продукции?
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Кирилл Казаков, СТВ:
Вот тут они все про технику, про технику, про Китай. Я прекрасно понимаю, что, возможно, с трактором китайским мы еще должны тягаться. Но с нашим сыром точно нет. Я же вот начал уже говорить о том, что все смеялись, потому что молоко, творог, сыр... Ну делают и делают. Кефир с зелеными крышечками, ряженка с полосочками. А тут вдруг резко оказалось, что Беларусь вся, в разных регионах страны, начала делать сыр, который только раньше смотрела на картинках. И вдруг мы оказались в лидерах. И почему-то мы пошли тем же сам путем, что Голландия, Новая Зеландия, Финляндия, то есть страны небольшие, но молочные.
И их знают во всем мире. Мы уже ворвались в эту пятерку или только пока в статистике пятерка? А еще вот вверху потребительских пониманий белорусский сыр только на территории СНГ.
Василий Губанов, директор Верхнедвинского маслосырзавода:
Верхнедвинский маслосырзавод уже работает 90 лет. В 1932-м году он был создан, за это время, конечно, очень много всего изменилось. И сегодня Верхнедвинский маслосырзавод – одно из передовых предприятий не только Витебской области, наверное, не побоюсь сказать, Республики Беларуси. 70 % продукции, которая выпускается, производится на заводе – это экспорт. Конечно, в первую очередь это Российская Федерация. 70 % сыров уходит именно в Российскую Федерацию. Предприятие заточено на производстве элитных сыров: пармезан, маасдам.
Кирилл Казаков:
Выдержанные, о которых раньше мы только читали.
Василий Губанов:
Сыры пропионовой группы, которые относятся к элитным сырам. Понятно, что цена, конечно, для белорусского рынка, возможно, чуть дороговато, порядка 20 рублей. Но для российских потребителей это приемлемая цена.
Алена Сырова, СТВ:
Я попутно поделюсь своей болью, потому что был какой-то период, сейчас, возможно, где-то по моим ощущениям, полегче. Даже когда с главой государства мы ездим в разные поездки, эта дегустация бесконечная, все такое разнообразное, такое классное. Потом прихожу в магазин в один, во второй, и на полках вот этого найти не могу. Я людям рассказываю, там было вкусно, там было вкусно. Я запоминаю название заводов. Но не всегда могу это найти на полках в магазине. В какой-то период я помню, что меня даже такое зло разобрало, потому что лежит российский сыр, и его по ощущениям больше, чем белорусского.
Василий Губанов:
Я могу сказать: приезжайте к нам в Верхнедвинск, мы вас угостим. А в Минске мы работаем с сетями. Это «Евроопт» и другие сети.
Алена Сырова:
«Любимый Брест», например, в торговом центре «Столица». Он открылся, раскрутился прежде всего на своем кобринском мороженом, туда очереди стоят. Не пробиться ни в будние, ни в выходные. Может, вам как-то открыть свой филиал? Тем более, что скоро Минске появится такой большой торговый центр.
Василий Губанов:
Мы продумаем этот вопрос. Я думаю, что ближайшее время примем решение. Но будем говорить, конечно, цены на аренду кусаются в Минске, поэтому не все так просто. Но я скажу так, что по области Витебской мы очень широко представлены, в пределах нашего региона Верхнедвинск, ближайшие – Полоцк, Новополоцк, у нас 11 торговых точек, на которых мы реализовываем эту продукцию. Еще раз хочу сказать, основной упор – это экспорт. Потому что это тот локомотив, который тянет экономику не только предприятия, но и района в целом.
Алена Сырова:
Хочу вас про сырье спросить. Когда появилась вот эта история с сырьевыми зонами, как изменилась ваша жизнь?
Василий Губанов:
Вы имеете в виду широко известный 70-й Указ?
Алена Сырова:
Да.
Василий Губанов:
Казалось бы, какое отношение наш завод имеет к уборочной кампании? Самое прямое. Когда был подписан 70-й Указ, были созданы агропромышленные объединения и Верхнедвинское агропромышленное объединение в том числе. Верхнедвинский маслосырзавод – это головное предприятие, агропромышленное объединение. У нас в 8 сельхозпредприятий. Мы не имеем возможность, наверное, административно управлять этими предприятиями. Есть определенная вертикаль, которую мы не должны нарушать. То есть все должно управляться так, как и должно быть. Но мы, имеем возможность оказывать им, спонсорскую безвозмездную помощь. У нас есть мехотряд, порядка 20 единиц техники, которыми мы оказываем услуги нашим предприятиям. За три года с момента издания Указа мы оказали безвозмездную и спонсорскую помощь своим предприятиям на сумму 5,2 миллиона рублей, для Верхнедвинского района это приличная сумма.
Кирилл Казаков:
Европейский тренд же такой. Если сыродельня, а у вас, по сути, большая, классическая сыродельня, не имеет своего молока, то вроде как это не совсем правильно. То есть вот делают во Франции какой-нибудь сыр, у них соседние поля. Они делают локальные сыры. У нас такая же история либо мы закупаем молоко, делаем производством, делаем сыр, он вызревает, он качественный, без вопросов. Но вот этой фишки нет?
Василий Губанов:
Немножко не так. У нас суточный объем переработки молока порядка 300 тонн. Из этих 300 177 тонн – это внутренняя поставка района. 120-130 мы закупаем в области. Мы движемся к тому, чтобы максимально больше молока получать внутри района. Поэтому мы строим в нашем предприятии молочно-товарный комплекс. В следующем году к концу года планируем его сдать на 800 голов. Это будет уже наш заводской комплекс, который мы будем передавать в аренду нашему предприятию. То есть будем говорить, что это уже будет наше молока. 70-й Указ вот это имеет в виду. Замкнутую цепочку.
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