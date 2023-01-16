Повестка поменялась – стали топить за Беларусь. Как российские коллеги говорят о нашей стране в эфире?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
За счет чего произошел рост интереса и доверия к телевидению? Ответил директор Института социологии НАН.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дарагія калегі, у кожнай краіне ёсць адпаведныя правіла гульні, па якіх СМІ альбо пускаюць у іншыя краіны, альбо не пускаюць. І без палітычнай волі вышэйшага кіраўніцтва ніякія Роснадзоры ці проста нейкія лакальныя рэчы не будуць іграць значэння. Мы ведаем прыклады ў інфармацыйнай павестцы надзвычай «прынцыповых», не буду называць ні рэдактараў, ні інфармацыйных каналаў. Я помню, як яны нас плюшчылі ў 2020 годзе да выбараў і ў працэсе выбараў. Но пасля прынцыповай размовы двух прэзідэнтаў вдруг рэзка на федэральных каналах у пэўных вялікіх прынцыповых рэдактараў, якія любяць істэрычна верашчаць, павестка памянялася – яны сталі тапіць за Беларусь. Я к чаму: пры ўсёй разнастайнасці вежаў Крэмля ёсць адна галоўная крэмлёўская вежа. І калі будзе прынцыповая пазіцыя прэзідэнта Расійскай Федэрацыі і ён жорстка дасць адмашку, то ўсе астатнія незалежна ад холдынгаў, форм уласнасці, пачнуць паварочвацца к беларускім сабратам бокам правільным. Таму самае важнае – гэта тое, пра што мы ўсе гаворым: прынцып роўнасці, палітычнай волі і разуменне таго, што ім гэта патрэбна не менш, чым нам, калі яны сапраўды збіраюцца будаваць разам з намі цывілізаваныя саюзніцкія адносіны.
Кирилл Казаков, СТВ:
С точки зрения зрителя и читателя: а зачем это России? Вот вы говорите: это нужно им. А как вы думаете, для чего это России?
Игорь Марзалюк:
Калі задавалі такія рытарычныя пытанні ў дачыненні да Украіны, Расія страціла Украіну – давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Калі не фармуеш агульную інфармацыйную павестку, калі лягчэй мне аспіранта, як вучонаму, адправіць у Берлін, Кракаў, Прагу, чым у Маскву...
Алена Сырова, СТВ:
Подождите, Игорь Александрович, а что, в Беларуси мало вещают российские телеканалы, мало российской повестки?
Игорь Марзалюк:
Я не пра расійскую павестку, я пра нашу павестку.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Нет, так они говорят, что российские каналы у нас вещают.
Игорь Марзалюк:
У нас вещают.
Алена Сырова:
Да. В том-то и дело. Соответственно, белорусы слышат мнение россиян по определенным и важным для них вопросам.
«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура? Читайте здесь.
Игорь Марзалюк:
Калі ты параўноўваеш, ты пачынаеш разумець. Рэч у тым, што я не так даўно ездзіў у Маскву, мы там з рэктарам Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта заключалі пагадненне паміж Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам і Інстытутам археалогіі Расійскай акадэміі навук. І мы камунікавалі з далёка не апошнімі людзьмі: акадэмікамі, дактарамі навук. Паверце, узровень інфармаванасці па нейкім для нас базавым рэчам больш, чым, калегі, праблематычна. А гэта людзі не з вуліц.
Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
Вот и будет тогда информированность, когда наш телеканал совместный, допустим, включит мультиплекс, и он будет идти на всех телеприемниках. И здесь тогда да, политическая воля.
Кирилл Казаков:
Игорь Александрович говорит о том, что Украину Россия потеряла как раз таки из-за того, что в информационном поле совместно не работали.
Подписывайтесь на нас в Telegram!