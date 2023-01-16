Повестка поменялась – стали топить за Беларусь. Как российские коллеги говорят о нашей стране в эфире?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. За счет чего произошел рост интереса и доверия к телевидению? Ответил директор Института социологии НАН.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дарагія калегі, у кожнай краіне ёсць адпаведныя правіла гульні, па якіх СМІ альбо пускаюць у іншыя краіны, альбо не пускаюць. І без палітычнай волі вышэйшага кіраўніцтва ніякія Роснадзоры ці проста нейкія лакальныя рэчы не будуць іграць значэння. Мы ведаем прыклады ў інфармацыйнай павестцы надзвычай «прынцыповых», не буду называць ні рэдактараў, ні інфармацыйных каналаў. Я помню, як яны нас плюшчылі ў 2020 годзе да выбараў і ў працэсе выбараў. Но пасля прынцыповай размовы двух прэзідэнтаў вдруг рэзка на федэральных каналах у пэўных вялікіх прынцыповых рэдактараў, якія любяць істэрычна верашчаць, павестка памянялася – яны сталі тапіць за Беларусь. Я к чаму: пры ўсёй разнастайнасці вежаў Крэмля ёсць адна галоўная крэмлёўская вежа. І калі будзе прынцыповая пазіцыя прэзідэнта Расійскай Федэрацыі і ён жорстка дасць адмашку, то ўсе астатнія незалежна ад холдынгаў, форм уласнасці, пачнуць паварочвацца к беларускім сабратам бокам правільным. Таму самае важнае – гэта тое, пра што мы ўсе гаворым: прынцып роўнасці, палітычнай волі і разуменне таго, што ім гэта патрэбна не менш, чым нам, калі яны сапраўды збіраюцца будаваць разам з намі цывілізаваныя саюзніцкія адносіны. Кирилл Казаков, СТВ:

С точки зрения зрителя и читателя: а зачем это России? Вот вы говорите: это нужно им. А как вы думаете, для чего это России? Игорь Марзалюк:

Калі задавалі такія рытарычныя пытанні ў дачыненні да Украіны, Расія страціла Украіну – давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Калі не фармуеш агульную інфармацыйную павестку, калі лягчэй мне аспіранта, як вучонаму, адправіць у Берлін, Кракаў, Прагу, чым у Маскву...