«Самый цитируемый за периметром Беларуси». Гендиректор СТВ рассказал, почему многие смотрят Азарёнка

Алена Сырова, СТВ: О редакционной политике. Вы пришли на телеканал СТВ уже после того, как у нас появился и успешно, эффективно себя показывал Григорий Азаренок. Наверное, новый руководитель мог взять, смести все, но вы не пошли по такому пути. Да, у нас появилась Надежда Сасс и другие новые проекты. И эту риторику вы оставили. Почему?

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:

Я оставил эту риторику, как уже говорилось, что Григорий востребован. У него на самом деле есть целевая аудитория, его смотрят, причем его смотрят за рубежом. И как бы ни относились к Григорию Азаренку, я считаю, самый цитируемый за периметром Беларуси. То есть такое ощущение, что его смотрят с карандашом. Как сказал тут Владимир Борисович, зачем отметать то лучшее, что было сделано на сегодняшний момент. Если Гриша востребован, у него есть аудитория, есть подписчики, кто подписан на его Telegram-канал, на YouTube-канал, который, кстати, регулярно сносят, значит это на сегодня востребовано. Это его мнение, он превосходно чувствует ту или иную повестку, но он считает свое мнение именно таким, какое оно есть. Поэтому если говорить про редакционную политику всего телеканала, то есть Гриша, но есть и совершенно новые проекты, есть другие авторы, которые накрывают все информационное поле. Мы даем нашим телезрителям и подписчикам различные мнения, они выбирают. Но если говорить о различной аудитории, то мы накрываем информационным куполом всю аудиторию. То, что они хотят видеть, кого они хотят видеть, кого хотят слышать.

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