В семье появилась Надежда. У бежавших из осаждённого Мариуполя украинцев в Беларуси родилась дочка

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест подводит итоги благотворительной акции «Елка желаний». На протяжении месяца участники гуманитарного движения адресно собирали пожелания ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это дети из многодетных, неполных и опекунских семей, ребята с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году детское питание, памперсы, продуктовые наборы и, конечно, сладкие подарки получили также беженцы и вынужденные мигранты из Украины. Только за минувшую неделю Красный Крест Могилевской области оказал помощь пяти семьям из соседней страны. Дети, пережившие ужасы боевых действий, в эти дни особо нуждаются во внимании и заботе.

С главным атрибутом новогодних праздников, лесной красавицей, украинская семья Яворских планировала попрощаться уже сегодня, 16 января. Разноцветные шары дети бережно укладывают в коробку. Но оказалось, что середина января – это не повод сказать зимнему волшебству «до свидания». Новый год наступил, но подарки не заканчиваются. На пороге гости.

Мы приехали к вам, чтобы вручить деткам и вам сладости, продукты и поздравить вас с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

Восемь месяцев назад семья Яворских чудом вырвалась из осажденного Мариуполя. Двое суток без сна и тысячи километров. И только один островок безопасности и надежный причал – это Беларусь. Сейчас вместе с родственниками украинцы делят блок в общежитии. Жизнь налаживается: папа работает, дети ходят в детский сад и школу. В семье появилась Надежда. Так, украинцы назвали дочь, которая два месяца назад родилась уже в Беларуси. А потому подгузники и детское питание – подарки очень нужные.

София Яворская, жительница Могилева:

Самое главное то, что в данный момент двое деток, которые носят памперсы. За памперсы огромное спасибо. Также они обе кушают сухую смесь, то есть тоже огромное спасибо. И частенько мы обращаемся в Красный Крест за помощью. И продукты, и химия, это очень вовремя. Красный Крест Могилевской области помог пяти семьям из Украины. Подробнее. Средства гигиены, продуктовые наборы и, конечно, сладости. Яворские признаются, что никогда не чувствовали себя в Беларуси одинокими и забытыми. Работа, жилье, летних отдых для детей, и самое главное – мир и спокойствие. Все что потеряли там, в Мариуполе, они нашли здесь.

Александр Яворский, житель Могилева:

Летом наш старший сын и сын сестры ездили в лагерь, мы их туда оправили на три недели, как говорится, отпустили. Они приехали довольные, счастливые, им понравилось.