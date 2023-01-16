За счёт чего произошёл рост интереса и доверия к телевидению? Ответил директор Института социологии НАН

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Я знаю, что есть определенное исследование. Буквально свежие данные, которые вы подготовили для нас. Можете поделиться, рассказать, какой в принципе сейчас запрос? И вы же проводите эти исследования постоянно. Помните, тогда же, два года назад говорили о том, что государственным СМИ не верят, что там только ложь, что только в интернете правда. На мой субъективный взгляд и, как говорится, по ощущениям ситуация сейчас в корне изменилась. Как раз таки за правдой и идут на государственные телеканалы, в государственные СМИ. Как бы они ни были представлены. Что по этому поводу говорит статистика?

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:

Я бы сказал, что аудитория наших СМИ государственных абсолютно разная. Безусловно, есть определенное ядро, но наши СМИ: и телевидение, пресса, – работают с разными целевыми группами, они ориентированы на то, чтобы свою точку зрения доносить до тех, кто помоложе, и до тех, кто постарше. Для этого используется широчайший арсенал средств. Мы видим – прежде всего, сама жизнь преподносит различный контент, с которым наши специалисты, наши профессионалы, наши журналисты умеют работать, у них получается работать. Насколько широка палитра тех экспертов, тех ведущих, которые доносят свою информацию и до тех, кто живет в глубинке, и до тех, кто живет в столице. Насколько стало разнообразным, ярким то сопровождение работы, которое идет во всех средствах массовой информации. Это тоже огромный плюс. Мы говорим о комплексной работе, в которой учитывается все. И представлено и экспертное мнение, и вот этот вот антураж, и представлена возможность диалога. И это все находит отражение в той степени доверия, которая есть у зрителей. В частности, безусловно, телевидение является одним из доминирующих источников информации для различных групп опрошенных. Безусловно, мы понимаем, что среди молодежи большей популярностью пользуются другие источники информации, но это просто-напросто еще один стимул, чтобы работать и вовлекать в сферу своего внимания и молодежь. Алена Сырова:

Тогда за счет чего произошел этот рост, допустим, интереса и доверия к телевидению? За счет кого? Николай Мысливец:

За счет тех факторов, о которых я говорил. Телевидение становится гораздо более интересным визуально. Во-вторых, становится гораздо более содержательным. «Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура? Читайте здесь.